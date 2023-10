Syyssateet nostaneet jokien virtaamia Pohjois-Pohjanmaalla

Syyssateiden valmiiksi kastelema maaperä ei ime viime päivien sateita riittävästi. Pattijoella satoi keskiviikon ja torstain välisenä noin 40–50 mm vettä ja viikonlopuksi on luvassa lisää sateita. Haapajärven tekoallas on ylärajalla ja Pattijoessa vettä on runsaasti. Pattijoesta juoksutetaan Haapajärven tekoaltaaseen vettä säännöstelyn sallimissa rajoissa. Pelastuslaitos pumppaa vettä tekoaltaasta Antinsuonojan kautta Haapajoen tulvimisen välttämiseksi. Kalajoen keskustassa tulva uhkaa kastella kiinteistöjä ja Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos ohjaa suojaustoimia.