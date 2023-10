FA:n Ahosniemi: Varainsiirtoveron alentaminen on oikea toimenpide

Hallituksen esittämäs esittää varainsiirtoverokantojen alentaminen koskeesta kiinteistöjäen, asunto-osakkeiitaden ja muitaden arvopapereitaden osalta. Lisäksi hallitus esittää ensiasuntojen varainsiirtoverovapauden poistamista.

Ahosniemi toteaa, että varainsiirtoveron alentaminen on hyvä asia sekä suhdanne- että rakenteellisessa mielessä. Sillä edesautetaan nyt asuntomarkkinoilla olevan lukon aukeamista ja tuetaan työvoiman liikkuvuutta. ”Varainsiirtoverolla on tutkimusten mukaan ollut kotitalouksien muuttamista jarruttava vaikutus. Tämä on haitannut työllisyyden ja talouden kasvua. Varainsiirtoveron alentaminen lieventäisi toteutuessaan tätä vaikutusta.”

Hallituksen esityksen mukaan varainsiirtoverotusta koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan vuodenvaihteessa, mutta veroprosentteja sovelletaan takautuvasti hallituksen esityksen antamispäivästä 12.10.2023 alkaen.

Ensiasunnon ostajan ei ole tarvinnut tietyin edellytyksin maksaa varainsiirtoveroa. Hallitus esittää nyt tämän varainsiirtoverovapauden poistamista. Muutosta sovellettaisiin 1.1.2024 lähtien. Loppuvuonna 2023 tehdyt ensiasuntojen kaupat ovat vielä verottomia.

Hallitus esittää varainsiirtoverolakia muutettavaksi seuraavasti: