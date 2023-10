Keskuskauppakamari: Varainsiirtoveron alentaminen perusteltua sekä rakenne- että suhdannepolitiikan näkökulmasta – parantaa myös työvoiman liikkuvuutta

Kauppakamarikysely: Työntekijäpula rajoittaa edelleen yritysten kasvua - 66 prosenttia yrityksistä kertoo osaajapulan estävän kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä 11.10.2023 07:00:00 EEST | Tiedote

Kauppakamarien kyselyn mukaan 59 prosentilla yrityksistä on pulaa osaavasta työvoimasta ja 66 prosenttia yrityksistä kertoo osaajapulan rajoittavan yrityksen kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Suurin pula on ammatillisista osaajista. Heikentynyt suhdannetilanne on vaikuttanut hetkellisesti yritysten työllistämismahdollisuuksiin ja työvoiman tarpeeseen. Keskuskauppakamari kuitenkin varoittaa, että yritykset tulevat ajautumaan vakaviin ongelmiin talouden elpyessä, mikäli toimia osaajapulan helpottamiseksi ei tehdä ennakoivasti.