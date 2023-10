20 kulttuurivinkkiä pääkaupunkiseudulle – syksyn odotetut uutuudet vetävät yleisöä museoihin

Heinäkuu villitsi museokävijät – Museokorttia vingutettiin ennätykselliset puoli miljoonaa kertaa! 1.8.2023 16:36:35 EEST | Tiedote

Kuluva kesä on ollut huippusuosittu museoissa. Suomalaiset ovat vinguttaneet Museokorttia jo nyt enemmän kuin koko viime kesänä yhteensä. Heinäkuu rikkoi aiempien vuosien ennätykset: kuukauden aikana Museokorttia käytettiin huimat 470 000 kertaa, joka on 40 prosenttia enemmän viime vuoteen verrattuna. Kesän lopussa odotetaan miljoonan kesäkäynnin rajan menevän rikki, mikä on poikkeuksellista.