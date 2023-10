KUTSU: Tampereen Teatteri ja Tampere-talo julkistavat syksyn 2024 teatteritapauksen

Verdin suosituin ooppera Tampereella ensimmäistä kertaa yli 50 vuoteen 22.9.2023 13:57:26 EEST | Tiedote

Tampereen Oopperan ensi kevään oopperatuotanto on Giuseppe Verdin La Traviata. Suosikkioopperaa tähdittävät Marjukka Tepponen, Paolo Fanale ja Arttu Kataja. Oopperan ensi-ilta on Tampere-talossa lauantaina 2. maaliskuuta 2024. Esityksiä on kuusi. Teoksen ohjaa Samuel Harjanne, ja Tampere Filharmoniaa johtaa Giancarlo Andretta.