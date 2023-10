Nuoria tukeva Ankkuritoiminta laajenee talven aikana koko Varhan alueelle

Valtakunnallista Ankkuritoimintaa tehdään poliisilaitoksilla tiimeissä, joihin kuuluu alueesta riippuen asiantuntijoita poliisin lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluista sekä nuorisotoimesta. Toiminnalla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja ennaltaehkäistään rikollisuutta ja jengiytymistä.

– Ankkuritoiminnan keskiössä on nuoren tukeminen, mutta moniammatillisessa työskentelyssä huomioidaan koko perhe. Etuna on se, että nuorta ja hänen perhettään pystytään tukemaan ”yhden luukun periaatteella” ja eri viranomaiset ovat alusta asti mukana. Toiminta voi olla avuksi esimerkiksi tilanteissa, joissa nuori alkaa tehdä rikoksia tai käyttää huumeita, asiakasohjauksen palvelujohtaja Jenni Kiviluoto kertoo.

Nuorten rikostentekijöiden tuen lisäksi Ankkuritoimintaan kuuluu kiinteästi lähisuhdeväkivaltatyö. Henkilöstöllä tulee olla osaamista lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja perheväkivaltatilanteissa toimimiseen. Väkivaltatyö on tärkeä osa nuorten kanssa tehtävää työtä, koska isoon osaan nuorten tekemistä rikoksista liittyy tavalla tai toisella väkivalta.

Ankkuritoiminnan laajeneminen Varhassa tukee palveluiden tasavertaista saatavuutta

Tällä hetkellä Ankkuritoimintaa on Varsinais-Suomessa Turun, Loimaan ja Salon poliisiasemilla. Toiminta ei ole vielä käynnissä Kemiönsaarella, Paraisilla, Laitilassa, Uudessakaupungissa, Pyhärannassa, Kustavissa, Taivassalossa tai Vehmaalla. Toiminta laajenee talven aikana kaikkiin Varhan alueen kuntiin.

– Varhassa poliisiasemille sijoittuva Ankkuritoiminta on osa asiakasohjaus Soihdun työtä. Toimintaa ei ole aikaisemmin ollut saatavilla myöskään Somerolla, mutta Salon–Someron Soihtu-tiimin aloituksen myötä Ankkuritoimintaa on ollut vuoden 2023 alusta alkaen Somerolla, sosiaali- ja vammaispalveluiden asiakasohjauspäällikkö Johanna Lehtola sanoo.

Ankkuritoiminta on valtakunnallinen ja vaikuttava toimintatapa ja sen laajeneminen on Lounais-Suomen poliisilaitoksen ja Varhan sote-palveluiden yhteinen tahtotila.



– Ankkuritoiminnan moniammatillisten käytäntöjen laajeneminen koko Varhan alueella nähdään positiivisena. Yhteystyö moniammatillisessa ankkuritiimissä on tuttujen sidosryhmien kanssa olennainen osa nuoriin kohdistuvaa ennalta estävää työtä. Ankkuritoiminta tarvitsee tuekseen toimivan paikallisen palveluverkoston, sanoo ennalta estävän toiminnan yksikön komisario Juhani Malmberg Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Ankkuritoiminnan laajeneminen tukee palveluiden tasavertaista saatavuutta, vaikka tarpeet eri kuntien alueella ovat erilaisia. Yhteistyötä tullaan tekemään tiiviisti myös kuntien kanssa.

Ankkuritoiminnan nykytilaa ja koko Varhaan laajenemisen vaihtoehtoja on työstetty ja suunniteltu osana Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämistyötä.

Ankkuritoiminta perustuu yhteisille kansallisille toimintaperiaatteille ja tavoitteille, mutta sitä järjestetään paikallisesti tai alueellisesti siten, että se vastaa alueen tarpeisiin ja erityispiirteisiin. Toiminnan sisältöä ohjaa sisäministeriön julkaisema Ankkuri-toiminnan käsikirja ja toimintaa tukee valtakunnallinen verkosto ja ohjausryhmä. Ankkuritoiminnan laajentaminen on kirjattu myös hallitusohjelmaan osana nuoriso- ja jengirikollisuuden torjuntaan liittyviä toimenpiteitä.