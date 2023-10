Päätöstiedote: Helsingin kaupunki perii Elise Gymnastics ry:ltä takaisin vuoden 2022 avustuksen

Avustus peritään takaisin, koska seura ei ole noudattanut Helsingin kaupungin avustusehtoja. Jälkikäteen tehdyssä selvityksessä on käynyt ilmi, että seura ei ole noudattanut avustusehtoja. Päätös on viesti siitä, että Helsingin kaupunki ottaa eettisten periaatteiden noudattamisen vakavasti ja niiden rikkomisella on seuraamuksia. Seura on kuitenkin ryhtynyt toimenpiteisiin eettisen toiminnan varmistamiseksi, joten kaupunki myöntää seuralle vuoden 2023 avustuksen.