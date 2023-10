Atomic Berries yllättää – Aikuisviihdetähti Susan Silver vierailee turkulaisyhtyeen uudella musiikkivideolla!

Suomen musiikkimaailma on tunnettu yllättävistä ja rohkeista käänteistä, mutta harvoin olemme nähneet mitään yhtä puhuttelevaa kuin Atomic Berriesin ja Susan Silverin tuore yhteistyö. Kun Turun sydämestä ponnistava eurodance-yhtye kohtaa erotiikan kuningattaren, lopputulos on enemmän kuin osiensa summa. Video julkaistaan perjantaina 13.10.2023 klo 13.13.

Kun ajattelemme Susan Silveria, mieleemme tulee ensimmäisenä erotiikan lumoava maailma. Tämä Turussa stripparina aloittanut kaunotar on tehnyt nimeä itselleen aikuisviihde-elokuvissa, mutta nyt hän yllättää kaikki astumalla musiikin maailmaan. Susan on osoittanut monipuolisuutensa mm. suorittamalla näyttelijäopintoja ja opiskelemalla muusikoksi. Hänen kuuma brändinsä Suomen aikuisviihdemaailmassa on nyt valmis laajentumaan musiikin puolelle.

Aikuisviihdetähti Susan Silver Susan Silver

”Kun sain kutsun ystäväni Tanitan bändin (Atomic Berries) musiikkivideokuvauksiin, kiinnostukseni heräsi heti. Kuunneltuani American Dream (Horns on My Head) -kappaletta ja viimeistään luettuani läpi videon käsikirjoituksen, olin valmis matkaamaan Turkuun tarvittavaksi ajaksi, ja hoitamaan osani intohimolla. Kuvauksissa oli hauskaa, eikä se edes tuntunut työltä, kun kaikki olivat innoissaan Olexin ohjauksessa”, Susan Silver tähdentää.

Turkulainen Atomic Berries on tunnettu vakaumuksellisena ja aidosti sydämellisenä eurodance-yhtyeenä. Biisintekijä-tuottaja Mike Midas ja lumoava laulaja Tanita Sundell tuovat tanssilattioille hittejä vuodesta toiseen. Yhtyeen tuorein sinkku "American Dream" on saanut fanit liikkeelle, ja nyt julkaistava video lupaa olla jotain ennenkokematonta. Atomic Berriesin musiikillinen matka on ollut nousujohteinen, ja heidän tulevaisuutensa näyttää valoisalta Voodoo Records -levymerkin suojissa.

”Olen erittäin iloinen, että Susan lähti tähän videoon kanssamme. Olemme Susanin kanssa hyviä ystäviä, ja hauska sattuma on, että alunperin tutustuimme toisiimme nimenomaan erään yhteisen tuttumme musiikkivideon kuvauksissa”, Tanita valottaa.

Susan Silver (vas.) ja yhtyeen keulahahmo Tanja Tanita Sundell Olex Smith Voodoo People Oy

Mikä voisi olla parempi paikka kuvauksille kuin Turun Radisson SAS Blue -hotellin ylellinen sviitti? Videon tuottajana toimii lahjakas Olex Smith, joka on työskennellyt aiemmin nimien, kuten Lordi ja Waltari kanssa. Videon käsikirjoitus sukeltaa syvälle illuusioon, joka on luotu markkinointineron toimesta. Tämä illuusio, joka on täynnä kiiltelevää lifestyleä, husstle-kulttuuria ja rahan sekä menestyksen jahtaamista, on saanut uuden ulottuvuuden 2020-luvulla immersiivisen teknologian, virtuaalitodellisuuden ja metaversen avulla.

”Much love to the amazing people on our crew, we had a lot of fun shooting this video. American dream - an illusive and tempting idea created by the greatest marketing wizards and skilful constructors of social reality, inviting us into the world of perpetual rat race with a great promise of success at the end. It is so good and feels like a dream, because you have to be asleep to believe it”, ohjaaja-tuottaja Olex Smith kommentoi.

Susan Silverin ja laulaja Tanitan eroottiset leikit sviitin sängyllä ovat varmasti jotain, mitä fanit eivät unohda. Atomic Berriesin laulaja Tanita flirttailee katsojille punaisessa ammeessa, kun taas Mike Midas ammuskelee rahapyssyllään ja vinguttaa pinkkiä sähkökitaraa. Raha-aseella räiskii myös Tanitan tytär Linda, joka pääsi nyt kokeilemaan näyttelemistä ja musiikkivideoiden tekemistä ensimmäistä kertaa. Videon loppukohtauksessa päähenkilömme istuu bunkkerissa virtuaalilasit silmillään...

Atomic Berriesin biisintekijä-tuottaja Mike Midas Elsa Wellamo Atomic Berries

”Niin kuin usein käy, aikataulun kanssa meinasi nytkin tehdä tiukkaa. Pahimmillaan pyörimme ohjaaja Olex Smithin kanssa ympyrää Turun keskustan laitamilla navigaattorin sekoillessa. Jouduttiin improvisoimaan ja oikomaan kuvauksissa, mutta lopulta kaikki saatiin valmiiksi tavoiteajassa. Olexin kynästä syntynyt loppukohtaus on mestarin käsialaa ja saa katsojan miettimään todellisuuden ja illuusion rajoja, vetämällä maton alta kaikelta mihin uskomme!”, Mike naureskelee.

Tämä tiedote on suunnattu kaikille musiikin ja viihteen ystäville. Atomic Berriesin ja Susan Silverin yhteistyö on varmasti yksi vuoden puhutuimmista aiheista. Jäämme odottamaan innolla, mitä tulevaisuus tuo tullessaan tälle lahjakkaalle yhtyeelle ja monipuoliselle artistille.

Pääset katsomaan videon julkaisuhetken jälkeen tästä linkistä.

