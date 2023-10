Seurelta ennätysmäärä vuokratyöntekijöitä tukemaan hyvinvointialueiden peruspalveluita

Pääkaupunkiseudun kunnille henkilöstöpalveluita tarjoava Seure Henkilöstöpalvelut tuli vuoden 2023 alusta valituksi Länsi-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiden henkilöstövuokrauksen yhteistyökumppaniksi.

Sote henkilöstöpalveluiden tuottaminen laajeni merkittävästi maantieteellisesti ja uusia työmahdollisuuksia on avautunut työntekijöillemme. Sote-työkohteidemme määrä nousi yli tuhanteen syyskuussa ja määrä tulee vielä kasvamaan.

Seure on Uudenmaan laajin sote-alan vuokratyön tarjoaja

”Mahdollisuuksien kirjo ja työntekijöillemme tarjoamamme vahva tuki sitouttaa ja tekee työnteosta entistä houkuttelevampaa,” kertoo Seuren asiakaskokemuksen ja myynnin johtaja Kaarina Liimatainen. ”Seuressa työskentelyn vapaus ja varmuus näkyy kasvutuloksina: Tammi-syyskuun aikana rekrytoimme 3 225 uutta sote-työntekijää, mikä on huikea 79 % kasvu viime vuoteen verrattuna. Uusien hyvinvointialueiden aloittaessa tammi-kesäkuussa rekrytoitujen sote-työntekijöiden määrä kasvoi jopa ennätykselliset 111 %, kun uudet työmahdollisuudet houkuttelivat."

Vuokratyö voidaan suunnitella tukemaan menestystä

Vuokratyö ei heikennä työntekijäsaatavuutta, vaan se on tärkeä osa kokonaisuutta, josta sote-alan työmarkkinat muodostuvat. ”Jos sote-tehtävissä on työntekijä poissa, hänelle tarvitaan sijainen, että peruspalvelu ei vaarannu,” Liimatainen sanoo. ”Keikkailija on usein opiskelija, eläkeläinen, alan vaihtaja, ensisijaisen työn päälle keikkailija tai hänellä on pieniä lapsia, eikä kokoaikatyön sovittaminen omaan elämäntilanteeseen olisi toimivaa.”

Vuokratyö on arvokasta siinä missä muukin työ, ja tärkeä tapa turvata työntekijäsaatavuuden kokonaisuus alalla, jossa työntekijät arvostavat yhä enemmän vapautta ja vaihtoehtoja työssään.

”Seurella on In-House-asema, eli olemme 100 % asiakkaidemme omistama ja voittoa tavoittelematon. Pystymme siis tarjoamaan asiakkaillemme työntekijöitä edullisimmilla kustannuksilla ja samalla tarjota työntekijöille kilpailukykyisen palkan ja eniten vaihtoehtoja”, Liimatainen sanoo. ”Tämän taloudellisen kilpailuedun olemme pysyneet tarjoamaan myös hyvinvointialueille.”

Seuren sekä Vantaan ja Keravan ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyön alku on sujunut menestyksekkäästi. ”Olemme hyvinvointialueiden harkiten valittu keskitetty kumppani,” Liimatainen sanoo. ”Kiitos asiakkaillemme luottamuksesta, sekä ennen kaikkea kiitos työntekijöillemme kiinnostuksesta tehtäviämme kohtaan.”

Lisätietoa antaa:

Kaarina Liimatainen

Johtaja, asiakaskokemus ja myynti

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

+358 40 705 5843

kaarina.liimatainen@seure.fi