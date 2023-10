Ensimmäiset annostelut tehty Desentumin DM-101PX-koivuallergiarokotteen kliinisessä tutkimuksessa

DM-101-C-002 on satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja lumekontrolloitu faasin I kliininen tutkimus, jolla testataan koivuallergian immunoterapeuttiseen hoitoon tarkoitetun DM-101PX:n turvallisuutta ja siedettävyyttä kolmella eri annosteluohjelmalla. Lisäksi tutkimuksessa altistetaan tutkittavat henkilöt kontrolloidusti koivun siitepölylle ja selvitetään sillä tavoin DM-101PX:n vaikutusta allergiaoireisiin. Tutkimukseen rekrytoidaan yhteensä 30 aikuista, koivuallergista henkilöä ja se on tarkoitus viedä loppuun vuoden 2024 kevään aikana.

Desentumin toimitusjohtaja Pekka Mattila kertoo: ”Olemme kehittäneet DM-101:lle ainutlaatuisen, lääkeaineen vapautumista hidastavan formulaation. Prekliinisissä tutkimuksissa sen on osoitettu vähentävän huomattavasti siedätyshoitoon tyypillisesti liittyviä allergisia reaktioita, jotka rajoittavat annoksen nostoa. DM-101PX yhdistää uuden formulaation Desentumin teknologiaan, jossa hypoallergeenit on suunniteltu säilyttäen siedättymisen kannalta tärkeät immunologiset ominaisuudet. Tavoitteemme on nyt alkaneessa kliinisessä tutkimuksessa osoittaa, että DM-101PX voi mahdollistaa koivuallergisten potilaiden nopean siedätyshoidon. Mikäli formulaatio toimii odotetusti, sitä voidaan hyödyntää myös Desentumin muiden hypoallergeenien annostelussa – kenties jopa laajemminkin.”

Tietoa DM-101PX:stä

DM-101PX on koivuallergian immunoterapeuttiseen hoitoon tarkoitettu tutkimuslääke. Sen vaikuttava aine DM-101 on rekombinanttitekniikalla tuotettu koivun siitepölyn allergeeni, jota on muokattu allergeenisuuden vähentämiseksi säilyttäen samalla kuitenkin halutut immunologiset ominaisuudet. DM-101PX:llä on uudenlainen formulaatio, jonka koostumus on optimoitu tukemaan vaikuttavan aineen kontrolloitua vapautumista annostelun jälkeen. Annostelu tapahtuu ihon alle annettavana injektiona. Tuotteella tavoitellaan koivuallergian siedätyshoidon merkittävää tehostamista ja nopeuttamista.