Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä on tiivistettävä

Hämeen, Keski-Suomen ja Kuopion alueen kauppakamareiden avoin kirje pääministeri Orpolle kaupunkien strategisesta allianssista 12.9.2023 10:47:21 EEST | Tiedote

Arvoisa pääministeri Petteri Orpo Hämeen, Keski-Suomen ja Kuopion alueen kauppakamareiden hallitukset ovat huolissaan kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen esittämän strategisen allianssin perustamisesta. Nyt esitetyn allianssin muodostaisivat valtioneuvosto ja kuusi Suomen suurinta kaupunkia. Kauppakamareiden hallitukset pitävät nyt esitettyä toimintamallia ristiriitaisena nykyisen hallitusohjelman kirjausten kanssa ja toteutuessaan heikentävän muiden yli 120 000 asukkaan kaupunkien kilpailuasemaa. Hallitusohjelmassa on muun muassa kirjattu, että hallitus vahvistaa kaupunkipolitiikkaa, joka rakentuu valtion ja kaupunkien välisen reilun kumppanuuden varaan. Maakuntien keskuskaupungeilla on erityisen tärkeä tehtävä alueellisen elinvoiman, sivistyksen ja osaamisen luomisessa. Kaupunkien ja valtion suhdetta on järkevää kehittää vahvaan kumppanuuteen perustuen. Ohjelmassa vahvistetaan myös, että hallitus jatkaa suurimpien kaupunkiseutujen kanssa MAL-sopimusmenettelyä. Sopimukset keskit