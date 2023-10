Aurora Linen toisen vaiheen rakentaminen alkaa Suomessa

Suomen ja Viron välisen kaasuputken ja tietoliikenneyhteyden vaurioilla ei vaikutusta sähköjärjestelmän toimintaan 11.10.2023 09:39:56 EEST | Tiedote

Hallitus tiedotti tiistaina-iltana 10.10. Baltic Connector -maakaasuputken vaurioiden tutkinnan etenemisestä ja vikahavainnoista Suomen ja Viron välisessä tietoliikennekaapelissa. Fingrid kertoo sähköjärjestelmän käyttötilanteen olevan normaali, eikä vikaantumisilla ole vaikutusta sähköjärjestelmän toimintaan. - Sähköjärjestelmää valvotaan normaaliin tapaan jatkuvasti. Suomen kantaverkosta vastaavana toimijana varaudumme osana tavanomaista toimintaa erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin, kertoo Fingridin voimajärjestelmän käytön johtaja Tuomas Rauhala. Tapahtunut ei tämänhetkisen tiedon mukaan vaikuta Fingridin aiemmin esittämään arvioon siitä, että sähkön riittävyys on tulevana talvena hyvä. Gasgrid Finlandin tiedotteen mukaan Inkoon LNG-terminaalilla on kyky ja kapasiteetti toimittaa Suomen tarvitsema kaasu. Sähkön riittävyyden kannalta on tärkeää, että kaasuun perustuva sähköntuotanto on käytettävissä talvikaudella sähkönkulutuksen huipputilanteissa. Seuraamme tilannetta tiivii