Koitajoki–Koitere foorumi kutsuu keskustelemaan 25.10.2023 vajaatuottoisista ja turvetuotannoista vapautuvista alueista

Ilomantsissa Katri Vala Kulttuurikeskuksessa järjestetään 25.10.2023 Koitajoki–Koitere foorumi iltatilaisuutena. Tilaisuuden teemana on tänä vuonna ”Vajaatuottoiset maat ja turvetuotannosta vapautuvat alueet”.

Freshabit LIFE IP Koitajoki-osahanke päättyi viime vuonna. Hankkeessa käynnistetylle yhteistyöryhmälle ja Koitajoki–Koitere foorumille toivottiin jatkoa. Yhteistyöryhmä on jatkanut toimintaansa tänä vuonna vapaamuotoisempana. Mukaan on kutsuttu aiemmin mukana olleet, mutta myös sellaiset tahot, jotka ovat yhteistyöstä kiinnostuneet ja joilla on suunnitteilla tai meneillään olevia toimia Koitajoen valuma-alueella. Yhteistyöryhmä on kokoontunut kahdesti teemallisissa tapaamisissa ja yhdessä päättänyt ja pohjustanut tämän syksyn Koitajoki-Koitere foorumia.

Turvemaiden osuus Koitajoen valuma-alueen pinta-alasta on merkittävä. Turvemaat ja niiden maankäyttö vaikuttaa alapuolisten vesistöjen tilaan. Siksi on tärkeää keskustella avoimesti, kuinka eri toimenpiteillä vajaatuottoisista ja turvetuotannosta vapautuvilla alueilla voidaan vähentää haitallisia vaikutuksia.

Koitajoki–Koitere foorumi on kaikille avoin ja vuorovaikutteinen yleisötilaisuus, johon ovat tervetulleita kaikki Koitajoen alueen vesistöistä ja luonnonkäytöstä kiinnostuneet tahot ja yksityishenkilöt. Tällä kertaa foorumi järjestetään iltatilaisuutena, jotta työssäkäyvilläkin olisi parempi mahdollisuus osallistua. Tämä foorumi järjestetään osana Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen vesienhoidon edistämistä ja biosfäärialuetoimintaa.

Ohjelma 25.10.2023 – Katri Vala Kulttuurikeskus

Katri Valan tie 1a, 82900 Ilomantsi

17.00–17.15 – Tilaisuuden avaus ja kahvitarjoilu

17.15–17.30 – Orgaanisen hiilen vesistövaikutukset. Laura Härkönen, Suomen ympäristökeskus

17.30–17.45 – Luonnontilaiset ja ojitetut suot. Raija Laiho, Luonnonvarakeskus

17.45–18.00 – Kommenttipuheenvuorot. Koitajoen kalatalousalue, Arto Laatikainen ja

Ilomantsin matkailuyhdistys, Eero Tuomisto

18.00–18.15 – Vajaatuottoiset alueet Metsäkeskuksen näkökulmasta. Juha Tuononen, Metsäkeskus

18.15–18.30 – Soiden ennallistaminen Tornatorissa. Rauli Perkiö, Tornator Oyj

18.30–18.40 – Tauko

18.40–18.55 – Vesienhoidon tavoitteet Koitajoen valuma-alueella. Tiina Käki, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

18.55–19.10 – Koitajoen ennallistaminen osana eurooppalaista maisematason ennallistamisohjelmaa. Noora Huusari, Lumimuutos Osuuskunta. Jokitalkkarin kommenttipuheenvuoro, jokivahti Mika Eronen

19.15–19.30 – Vajaatuottoisten soiden ennallistaminen. Suo- ja maaperäekologian tutkimusryhmä, Itä-Suomen yliopisto

19.30–19.45 – Soiden ennallistamisen seurantaverkosto. Santtu Kareksala, Metsähallitus

Esitysten jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja lopussa yhteiselle keskustelulle.

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Jos et pääse paikalle, voit osallistua foorumin myös Teams-kokouksen välityksellä.

Taustaa – Koitajoki-Koitere foorumi ja yhteistyöryhmä

Freshabit LIFE IP -hankkeessa järjestetyt Koitajoki–Koitere foorumit ovat olleet avoimia yleisötilaisuuksia, joissa on tehty Koitajoen aluetta ja hanketyötä tunnetuksi sekä kerätty näkemyksiä toiminnan suuntaamiseksi. Foorumi on myös tarkoitettu alueelle perustetun yhteistyöryhmän työkaluksi julkista keskustelua ja asioiden käsittelyä varten. Tilaisuuksissa on keskusteltu valuma-alueen luonnon käytöstä ja vesien ympäristökysymyksistä sekä monikäytöstä. Foorumien tavoitteena on ollut etsiä ratkaisuja sen sijaan, että olisi keskitytty virheisiin.

Vesiensuojelun tukemiseksi hankkeessa perustettiin yhteistyöryhmä, jonka tavoitteena on ollut paikallisten toimijoiden yhteistyön kehittäminen sekä keskeisistä tavoitteista ja tarvittavista toimenpiteistä sopiminen. Yhteistyöryhmään on kutsuttu paikallisia toimijoita ja mukana edustettuina ovat tänä vuonna olleet Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus, Suomen Metsäkeskus, metsäyhtiöt, Itä-Suomen yliopisto, luonnonsuojeluyhdistys, kalatalousalue, matkailuyhdistys, museosäätiö sekä kunnan ja sen asukkaiden edustus.

Toiminnan ytimessä on ollut paikallisuus ja paikallisten toimijoiden yhteistyön kehittäminen sekä keskeisistä tavoitteista ja tarvittavista toimenpiteistä sopiminen. Tavoitteena on ollut, että yhteistyöryhmä ja siihen liittyvä laajemman osallistumisen mahdollistava Koitajoki-Koitere foorumi muodostuisi alueella tärkeäksi toimintatavaksi, jonka paikalliset sidosryhmät kokevat tärkeänä.