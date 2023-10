Loppusyksyllä huima tarjonta käännettyjä dekkareita jännityksennälkäisille

Robert Galbraith: Kuolema kintereillä (Otava), ilm. 19.10.

Yksityisetsivät Cormoran Strike ja Robin Ellacott ovat vaaralliseen kultin jäljillä. Strike saa yhteydenoton huolestuneelta isältä, jonka poika on liittynyt uskonnolliseen lahkoon. Universaali Humanitaarinen Kirkko kampanjoi paremman maailman puolesta, mutta pintaa raaputtaessaan Strike törmää lahkoon kytkeytyviin, selittämättömiin kuolemantapauksiin. Robin päättää soluttautua kulttiin, mutta hän ei osaa valmistautua vaaroihin, jotka häntä odottavat, tai hintaan, jonka hän joutuu päätöksestään maksamaan. Kansainvälisen jättimenestyksen takana on mestarillinen J. K. Rowling.



Liza Marklund: Myrskyvuori (Otava), ilm. 19.10.

Kesken Stenträskin juhannusjuhlien kuullaan traaginen uutinen: Kallmyrenin suolta on löytynyt ruumis. Moni olettaa heti, että poliisipäällikkö Wiking Stormbergin kauan sitten suolle kadonnut vaimo on viimeinkin löytynyt. Kalmo kuuluu kuitenkin miehelle, joka ei ole hukkunut suohon vaan jonka sydämen läpi on isketty puuseiväs. Löytö vie Wikingin pökerryttävälle matkalle omaan perhehistoriaansa. Lopulta hän ei tiedä, mikä on totta ja mikä valhetta, kuka oli mitäkin - tai kuka hän itse edes on. Myrskyvuori on Wiking Stormbergin ja hänen sukuhistoriansa ympärille kietoutuvan Napapiiri-trilogian päätösosa. Aiemmat osat ovat saaneet ylistävät arviot ja nousseet myyntilistojen kärkeen.





Alexandra Benedict: Joulun pikajunan arvoitus (Otava), ilm. 12.10.



Kahdeksantoista matkustajaa. Seitsemän pysäkkiä. Yksi tappaja. Onnistutko ratkaisemaan tapauksen? Varhain jouluaattona yöjuna Lontoosta Skotlannin ylämaalle suistuu raiteiltaan, niin kuin matkustajien joulusuunnitelmatkin. Juna on nyt jumissa lumipyryssä keskellä ei mitään, ja sen vaunuissa vaanii uhreja yksi kerrallaan valikoiva tappaja. Tässä yöjunassa nukkuvat eivät ehkä enää koskaan herää... Matkustajien joukossa on kuitenkin myös Lontoon poliisista hiljattain eläköitynyt Roz Parker, jota odottavat nyt uudet haasteet: entisestä rikostutkijasta on tulossa isoäiti. Onnistuuko hän ratkaisemaan tapauksen, ennen kuin murhaaja iskee jälleen?

Ann Cleeves: Varisloukku (Karisto), ilm. 26.10.



TV:stä tutun, huippusuositun Vera Stanhopen ensiesiintyminen. Kolme naista kokoontuu syrjäiselle mökille Pohjois-Englannissa tekemään ympäristötutkimusta. Työ saa järkyttävän alun, kun tiiminvetäjä Rachael löytää mökistä hyvän ystävänsä ruumiin. Kuolema vaikuttaa itsemurhalta, vaikka Rachaelin onkin sitä vaikea hyväksyä. Kun löytyy toinenkin ruumis, paikalle saapuu omalaatuinen etsivä Vera Stanhope, jolla on keinonsa saada rikolliset ansaan. Varisloukku on rakastetun Vera Stanhope -sarjan ensimmäinen osa - nyt vihdoinkin suomennettuna.



Lee Child & Andrew Child: Totuuden jäjillä (Karisto), ilm. 27.10.



On vuosi 1992. Majurista kapteeniksi alennettu sotilaspoliisi Jack Reacher saa komennuksen työryhmään, joka puolustusministerin käskystä selvittää ympäri maata tapahtuneita salaperäisiä kuolemantapauksia. Kaikki ryhmän jäsenet ovat Reacherin tavoin yksikköjensä mustia lampaita, ja tutkinnan edetessä alkaa vaikuttaa siltä, että totuuden sijaan kaivataan syntipukkeja. Reacher ei kuitenkaan hellitä. Hän aikoo jakaa oikeutta joko virallista tietä - tai sitten omalla tavallaan. Jack Reacherin seikkailuista kertovat trillerit ovat bestsellereitä ympäri maailman, ja Amazon on luonut kirjojen pohjalta räjähtävän Reacher-toimintasarjan.