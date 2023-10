Energiansäästö on nyt tärkeämpää kuin koskaan – Astetta alemmas -kampanja jatkuu myös tänä vuonna

Energiankäytössä on alkamassa uusi aika, jonka suuntaa määrittävät kaikki energiankäyttäjät. Energiansäästöviikolla muistutellaan, että joka kodin ja organisaation tekemät energiateot ovat yhä tärkeitä.

– Energiansäästö on yhä enemmän oikea-aikaista sähkönkäyttöä ja kulutuksen siirtämistä. Sillä on merkittävä rooli myös kriisitilanteisiin varautumisessa, kuten viime talven kovimpien pakkasien aikana huomattiin, Vaasan kaupungin energia- ja ilmastoasiantuntija Johanna Punkari sanoo.

Vaasan kaupunki on jo pitkään panostanut energiatehokkuuden parantamiseen. Esimerkiksi talotoimessa ja kuntatekniikassa jatketaan jo aiemmin aloitettuja energiansäästötoimenpiteitä.

– Säädämme muun muassa kaupungin kiinteistöjen sisälämpötiloja, valaistusta ja ilmanvaihdon käyntiaikoja, sekä toteutamme useita peruskorjaushankkeita. Aiemmat kokemukset osoittavat, että myös pienemmillä toimenpiteillä on merkitystä. Yksi tärkeä osa tätä työtä on jatkuva energiakäytön seuranta ja poikkeamiin puuttuminen, kiinteistöpäällikkö Hanna Pekkala kertoo.

– Kuntatekniikan energiansäästötoimet liittyvät valaistukseen ja liikenteeseen sekä ajoneuvoihin ja työkoneisiin. Esimerkiksi valaisimien uusimista led-tekniikkaan jatketaan, ajoneuvohankinnoissa panostetaan sähkö- ja hybridiautoihin ja liikenteen saralla edistetään uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä kulkumuotoja, kuten joukkoliikennettä ja yhteiskäyttöautoilua, summaa kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi.

Vaasan Vedellä energiatehokkuuteen kiinnitetään huomiota muun muassa laitehankinnoissa, rakentamisessa ja sähkön käytössä. Esimerkiksi vesihuoltosaneerauksien yhteydessä hankitaan aina energiatehokkaita pumppuja ja raakavettä pyritään pumppaamaan silloin, kun sähköä on tarjolla edulliseen hintaan.

Astetta alemmas -kampanja on voimassa jälleen koko lämmityskauden. Sen tavoitteena on saada kaikki suomalaiset säästämään energiaa ja saavuttamaan pitkällä tähtäimellä pysyvästi alhaisempi energiankulutus.

– Energiansäästö on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Se on yksinkertaisimmillaan pieniä arjen tekoja, joista on hyötyä paitsi sinulle itsellesi, myös koko yhteiskunnalle, Punkari toteaa.

Haastamme kaikki yritykset, yhteisöt, kunnat, järjestöt, taloyhtiöt ja oppilaitokset viemään viestiä eteenpäin ja tekemään merkityksellisiä energiatekoja töissä, kotona ja liikenteessä! Tutustu energiansäästövinkkeihin Astetta alemmas -kampanjasivuilla.

Energian säästäminen on myös hyvä teko ilmastolle. Kerro tekemästäsi energiansäästöteosta osoitteessa vuosihyviätekoja.fi ja jaa se somessa tunnisteella #HyväTekoVaasa