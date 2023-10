Pilvipalveluyritys Magic Cloud on ostanut Daymoren ja kasvaa yhdeksi Suomen suurimmista Citrix-asiantuntijoista

Lähes puolet Magic Cloudin infra-asiantuntijoista on koulutettu oman trainee-ohjelman kautta 14.6.2023 07:00:00 EEST | Tiedote

Magic Cloudin trainee-ohjelma käynnistyi tammikuussa 2021. Kaksi ja puoli vuotta myöhemmin lähes puolet Magic Cloudin infra-asiantuntijoista on koulutettu oman trainee-ohjelman kautta. Traineelaiset työskentelevät normaalisti osana Magic Cloudia, mutta heidän osaamisensa kehittämiselle on oma polkunsa, joka on suunniteltu henkilöiden pohjaosaamisen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan.