Digitukea sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön

Digitukipisteeltä voit saada opastusta omalla laitteellasi hyvinvointialueella käytössä oleviin digitaalisiin palveluihin, kuten esimerkiksi HyVä-digi, Omaolo, OmaKanta ja sähköiset lomakkeet.

Digitukea Loviisassa, Porvoossa ja Sipoossa

Asukkaat kaikista hyvinvointialueen kunnista saavat tulla mukaan digitukeen. Digituki on tällä hetkellä pilotointivaiheessa ja siksi tukea on tarjolla vain Porvoossa, Sipoossa ja Loviisassa. Tarkoituksena on laajentaa toimintaa kaikkiin kuntiin. Syksyllä 2023 digituki toimii Loviisassa, Porvoossa ja Sipoossa torstaisin klo 11–13:

Loviisan terveysasema 26.10. Öhmaninkatu 4, 07900 Loviisa

Porvoon terveysasema, huone 17 12.10. ja 2.11. Askolinintie 1, 06100 Porvoo

Sipoo palvelutalo Elsie, Elsie-sali 19.10. ja 30.11. Jussaksentie 18 K, 04130 Sipoo

Digitukipisteellä emme valitettavasti voi tarjota yleistä digineuvontaa (esimerkiksi pankkiasiointiin), puolesta asiointia ja hoidollista kannanottoa.

Muistathan ottaa mukaan oman laitteen ja verkkopankkitunnukset

Otathan oman laitteen mukaan (älypuhelin, tabletti- tai kannettava tietokone). Tunnistautumista vaativissa palveluissa on hyvä olla mukana omat verkkopankkitunnukset. Asiointi digitukipisteellä on tietoturvallista. Digitukea tarjoavat hyvinvointialueen työntekijät.

Tervetuloa rohkeasti digitukeen!