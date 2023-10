Kuolema, elämä, unet ja valve – runokokoelma elämän ytimestä

Kati Salosen proosarunokokoelma Universot on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

jo kaksitoista vuotta sitten tasasivuinen kolmio mustana leijui sinisessä ja maljakoissa kaikkien pyhien päivän krysanteemien värien terät koska me emme tienneet että se oli paha että se oli oikeasti paha ja mitoitukset hirveän rajusti yli sinä päivänä kun saavuimme näit opaalin munan peilin elokuun yössä ja minä varoitin että seitsemän armeija on ennakoitavissa mutta sinä vain istuit rauhassa kuistin portailla ihaillen minun oransseja väriharjoituksiani

"Kuolema, elämä, unet ja valve ovat ainoita oikeita pohdinnan aiheita. Niitä tutkii, muinaisten tavoin, Kati Salosen rohkea kirja Universot."

- Risto Ahti

Helsinkiläinen Kati Salonen (s. 1953) on arkkitehti, kuvataiteilija, kirjoittaja ja mietiskelijä. Kirjoittamista hän on opiskellut Oriveden opistossa ja Risto Ahdin luovan kirjoittamisen ryhmässä. Runokokoelma Universot on hänen esikoisteoksensa.

SALONEN, KATI : Universot

85 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 978-952-755-376-3

Ilmestymisaika: Syyskuu 2023

