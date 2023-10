Aluehallitukselle esitetään talouden ja toiminnan sopeutustoimia sekä yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousennuste vuodelle 2023 on 86 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuonna 2023 kertynyt alijäämä tulee kattaa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Tasapainottamisessa palveluja on uudistettava useilla erilaisilla tavoilla. Osa muutoksista voi johtaa henkilöstövaikutuksiin, kuten palvelussuhteen ehtojen muutoksiin, irtisanomisiin, osa-aikaistamisiin ja lomautuksiin. Tästä syystä aluehallitukselle esitetään koko henkilöstön käsittävien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä talousarvioneuvottelujen ajaksi.

Sopeutustarpeen arvioidaan olevan koko hyvinvointialueella henkilötyövuosien osalta enintään 80 henkilötyövuotta. Aluehallitukselle esitetään, että lakisääteistä asiakas- ja potilastyötä tekevään vakinaiseen henkilöstöön, mukaan lukien näiden työntekijöiden lähiesihenkilöt, ei tulla esittämään lomautuksia tai henkilöstön vähennyksiä irtisanomisin.

Asiakas- ja potilastyötä tekevään vakinaiseen henkilöstöön voi kuitenkin kohdistua toiminnan uudelleenjärjestelyjä. Hyvinvointialueen pidemmän tähtäimen tavoitteena on oman, vakituisen henkilöstön suhteellisen määrän lisääminen ja henkilöstön vuokrauksen merkittävä vähentäminen.

- Tärkein tavoitteemme on turvata länsiuusimaalaisille lakisääteiset sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut nyt ja tulevaisuudessa. Talouden pitkän tähtäimen sopeuttaminen kestävälle tasolle perustuu palvelustrategiassa päätettävään palvelujen ja toiminnan uudistamiseen. Nämä keinot eivät kuitenkaan valitettavasti tuo nopeaa helpotusta taloudelliseen tilanteeseen, minkä takia meidän on aloitettava hyvinvointialueen talouden sopeuttaminen kestävälle tasolle ja aloitettava yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa, kertoo hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn.



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella työskentelee 9 600 henkilöä. Henkilöstölle on tänään tiedotettu aluehallitukselle esitettävästä yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä hyvinvointialuejohtajan Teams Live -tilaisuudessa ja työyhteisön intranet-viestintäkanavassa. Säännöllistä viestintää ja vuoropuhelua työyhteisössä jatketaan lähiesihenkilöiden, henkilöstötilaisuuksien ja eri viestintäkanavien kautta. Yhteistoimintaneuvottelujen arvioidaan kestävän kuusi viikkoa.