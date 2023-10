Antiloopin toimitilojen kysyntä käy vilkkaana

Kiinteistösijoitusyhtiö Antiloopin tilakysyntä on jatkunut vilkkaana vuonna 2023. Vaikka haastava taloustilanne näkyy myös kiinteistöalalla, Antilooppi on uusinut lukuisia nykyasiakkaiden kanssa tehtyjä vuokrasopimuksia ja allekirjoittanut useita merkittäviä vuokrasopimuksia uusien asiakkaiden kanssa.

”Olemme varsin tyytyväisiä vuokrausliiketoimintamme kehitykseen. Kysyntä on ollut hyvää, ja allekirjoitettujen vuokrasopimusten volyymi on selkeästi edellä viime vuotta. Tämä osoittaa, että olemme kyenneet vastaamaan asiakkaidemme vaatimuksiin ja löytämään heille parhaat tilaratkaisut vallitsevan markkinatilanteen keskelläkin”, Antiloopin Head of Asset Management Esa Mattila sanoo.

Antiloopin tavoitteena on tarjota joustavia ja innovatiivisia tilaratkaisuja, jotka mukautuvat asiakkaiden kasvun ja tarpeiden mukana. Strategia on osoittautunut toimivaksi, sillä muuttuva työelämä ja yritysten vaihtelevat tarpeet haastavat yrityksiä jatkuvasti. Viimeaikaisia onnistumisia selittää lisäksi vahvan oman organisaation mahdollistama ammattitaito ja avoimuuteen pohjautuva asiakasyhteistyö.

”Meillä on todella monipuolista osaamista talossa. Toimimme asiakkaidemme kumppanina toimitiloihin ja palveluihin liittyvissä kysymyksissä ja haemme aktiivisesti ratkaisuja yhdessä heidän kanssaan. Näin voimme tarjota parhaat kokonaisratkaisut kuhunkin tilanteeseen. Asiakasyrityksemme voivat esimerkiksi siirtyä nykyisistä tiloista niiden tarpeisiin paremmin vastaaviin tiloihin hyödyntämällä Antiloopin joustavia tilaratkaisuja ja palveluita”, kaupallinen johtaja Jussi Snällström kertoo.

Pitkäaikaisia vuokrasuhteita ja mielenkiintoisia ravintola-avauksia

Tilakysyntä on kohdistunut mm. Hakaniemeen ja Ruoholahteen, jossa Antilooppi omistaa merkittävän määrän kiinteistöjä. Yhtiö on uusinut vuokrasuhteensa esimerkiksi suomalaisen lifestylebrändi Balmuirin sekä levy-yhtiö Universal Musicin kanssa, joiden uudet tilat löytyvät suositusta Siltasaari 10 -kiinteistöstä Hakaniemestä. Myös Lundén Architecture Company on päättänyt jatkaa ikonisessa Ympyrätalossa Hakaniemessä. Antiloopin pitkäaikainen vuokralainen, turvallisuuspalveluyhtiö Securitas, siirtyy vuodenvaihteessa Elimäenkatu 28:aan Vallilaan. Ruoholahdessa tyytyväisiin nykyasiakkaisiin kuuluu mm. hoivapalveluyhtiö Helppy, joka muutti tarpeitaan paremmin vastaaviin tiloihin Itämerenkatu 3:een.

Uusiin tulijoihin lukeutuvat Suomen arkkitehtiliitto SAFA, joka muutti Antiloopin Hämeentie 19:ssä sijaitsevaan funkkistaloon Sörnäisissä, sekä Ympyrätaloon siirtynyt Asianajotoimisto Roihu. Myös Punavuoressa sijaitseva Merikortteli on houkutellut runsaasti uusia vuokralaisia, kuten palvelumuotoilutoimisto Hellonin ja luova toimisto 358:n, joka valitsi Antiloopin Aina Valmis -toimistot uudeksi tukikohdakseen.

Antilooppi onkin viime vuosina tuonut markkinoille useita edelläkävijäratkaisuja perinteisten toimitilojen rinnalle. Yhdeksässä kohteessa pääkaupunkiseudulla toimiva POOL tarjoaa joustavia pientoimistoja ja monipuolisia työskentelytiloja, muuttovalmiit Aina Valmis -tilat puolestaan laadukkaita ja valmiiksi vastuullisia toimitiloja. Eri tarpeita palvelevat toimitilakategoriat takaavat, että organisaation kaikkiin elinkaaren vaiheisiin löytyy sopiva tilaratkaisu.

Antilooppi on myös vastikään solminut vuokrasopimukset kiinnostavista ravintola-avauksista kiinteistöissään. Siltasaari 10:een avautuvan ranskalaishenkisen Bistro Le Coinin taustalla vaikuttavat samat omistajat kuin suositussa, Munkkiniemessä sijaitsevassa Mauritz-bistrossa. Punavuoren Merikortteliin puolestaan avataan loppuvuodesta uusi ravintola huippukokkien Kape Aihisen ja Olli Kolun johdolla.

Hyvin sujuneen alkuvuoden jälkeen loppuvuoden vuokrausnäkymiä leimaa varovainen positiivisuus.

”Vaikka markkinatilanne on osalle asiakasyrityksistämme haastava, uskomme, että tilakysyntämme pysyy hyvällä tasolla ja toivon mukaan piristyy entisestään. Jatkamme aktiivista työtämme tarjotaksemme asiakkaillemme toimivia, houkuttelevia ja kestävää kasvua tukevia ratkaisuja myös tulevaisuudessa”, Esa Mattila toteaa.