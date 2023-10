Suuren valiokunnan demarit: Lasten seksuaaliväkivallan ehkäisyä koskeva sääntely etenee

CSAM-ehdotuksen tavoite on äärimmäisen painava, sillä lasten suojeleminen on yksi aikuisten ja päätöksentekijöiden tärkeimmistä tehtävistä. Lasten suojelemiseen Suomea velvoittavat erilaiset kansainväliset sopimukset, kuten YK:n lapsen oikeuksien sopimus, jotka vaativat muun muassa tehokkaita toimia lasten suojaamiseksi väkivallalta sekä lasten suojelemista seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. Erinäisten tutkimusten mukaan lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä on yleistä ja sen määrä on kasvanut viime vuosina.

Suuri valiokunta teki tiiviisti töitä yksimielisen lausunnon aikaansaamiseksi. Pohjana toimivat kattavat lausunnot perustuslaki-, hallinto- sekä liikenne- ja viestintävaliokunnalta, sekä eri asiantuntijatahoilta.

– Kuten perustuslakivaliokuntakin totesi, kansainväliset sopimukset jo itsessään velvoittavat Suomea suojaamaan lapsia verkossa tapahtuvalta väkivallalta. On välttämätöntä ryhtyä toimiin, joilla saadaan myös EU-tasolla tehostettua verkkovälitteisen lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemista, siitä ilmoittamista ja sen poistamista kaikkialla EU:ssa, suuren valiokunnan 2. varapuheenjohtaja Maria Guzenina painottaa.

CSAM-ehdotus on laaja kokonaisuus, jossa tasapainoillaan lasten suojelemisen ja digitaalisten alustojen turvallisuuden sekä yksityisyyden suojan turvaamisen välillä. Komissio haluaisi mm. purkaa verkkoviestinnän päästä päähän-salauksen tilanteissa, joissa epäillään lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa.

– Päästä päähän -salauksen purkaminen ja viranomaisvalvonnan mahdollistaminen tarkoittaisi kuitenkin myös sitä, että tietoturva-aukot voisivat olla ulkopuolisten valtiollisten toimijoiden ja rikollisten tahojen hyödynnettävissä, kansanedustaja Timo Harakka varoittaa.

Sekä suuren, että liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunnoissa korostetaan, etteivät niin kutsutut tunnistamismääräykset saa johtaa päästä päähän salauksen tai muiden vastaavien tietoturvatoimenpiteiden yleiseen heikentämiseen tai niiden purkamisen. Tunnistamismääräykset eivät saa johtaa myöskään tietoturvatoimenpiteiden käytön rajoittamiseen ja tätä kautta viestinnän sekä viestintään liittyvien palvelujen tietoturvan ja kyberturvallisuuden tason heikkenemiseen.

Valiokunta huomioi myös kansainvälisen yhteistyön merkitystä tavoitteiden edistämiseksi. Euroopan unioni ja Yhdysvallat esimerkiksi ehdottivat toukokuussa korkean tason periaatteita lasten ja nuorten suojelusta ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä digitaalisessa ympäristössä.

Suuren valiokunnan lausunto on yksimielinen ja se on luettavissa eduskunnan sivuilla. Komission asetusehdotusta käsittelevät seuraavaksi EU-jäsenmaiden sisäministerit, jonka jälkeen asetuksesta neuvotellaan trilogeissa.