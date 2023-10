Uusi sovellus tuo veriryhmätiedon verenluovuttajan puhelimeen

Sovelluksen avulla verenluovuttajat pääsevät tarkastelemaan omia verenluovutustietojaan. Sovelluksen käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen, jonka jälkeen siitä pääsee näkemään:

aiemmat käynnit verenluovutuksessa

seuraavan mahdollisen luovutusajankohdan

omat veriryhmätiedot sekä

verenluovutuksessa mitatut hemoglobiiniarvot

Sovelluksessa voi myös etsiä lähimmät verenluovutuspisteet, ja sen kautta pääsee verenluovutuksen ajanvaraukseen sekä täyttämään luovuttajan terveyskyselyn.

”Tämä on odotettu uudistus. Verenluovuttajat ovat toivoneet helppoa tapaa päästä tarkistamaan omat luovutustietonsa. Tulevaisuudessa sovellus tarjoaa myös nopean keinon kommunikoida veritilanteesta suoraan luovuttajille”, sanoo Veripalvelun johtaja Pia Westman.

Veripalvelu kehittää sovellusta jatkuvasti. Seuraavassa vaiheessa verenluovuttaja voi tehdä sovelluksessa ajanvarauksen ja siirtää tai perua luovutusajan. Toistaiseksi ajanvaraus tehdään erillisen verkkopalvelun kautta.

”Visionamme on, että sovellus tulee toimimaan ikään kuin oppaana omalla luovutuspolulla. Tarkoitus on myös kiittää sovelluksen avulla käynneistä ja sitoutumisesta verenluovutukseen, koska jokainen luovutus on korvaamaton”, Westman toteaa.

Luovuttajan sovelluksen, joka löytyy sovelluskaupasta nimellä Veripalvelu tai verenluovuttaja, voi ladata maksutta Google Playsta ja App Storesta. Sovelluksen julkaisu on osa Veripalvelun 75-vuotisjuhlavuotta.