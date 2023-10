Ylöjärven Mielikioskin toiminta päättyy – kokemuksia hyödynnetään palvelujen suunnittelussa

POIMI-hankkeessa kehitetty, keväällä 2021 avautunut Mielikioski on tarjonnut yli 18-vuotiaille ylöjärveläisille ilman ajanvarausta keskustelutukea mielenterveyden vahvistamiseksi sekä neuvontaa ja ohjausta muiden palvelujen käytössä. Se on myös järjestänyt vertaistukea yhteistyössä järjestöjen kanssa. Mielikioskilla on ollut toimipisteet Ylöjärven sosiaali- ja terveysasemalla sekä Kauppakeskus Elossa.

Mielikioskin kävijämäärät ovat olleet suhteellisen pieniä: Mielikioskissa on käynyt keskimäärin 1–2 asiakasta päivässä. Työntekijöihin on voinut ottaa yhteyttä myös chatissa tai puhelimitse.

Kesästä saakka Mielikioskin toimintaa on rahoitettu Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeesta (PirSote), joka päättyy vuoden lopussa. Jatkossa hyvinvointialue tarvitsee nyt käytössä olleet resurssit sosiaali- ja terveysasemien mielenterveys- ja päihdehoidon vahvistamiseen. Keskustelu- ja vertaistukea tarjoavan Mielikioskin kaltainen toiminta sopii Pirkanmaan matalankynnyksen palveluihin, joiden jatkokehitys pohjautuu juuri valmistuneeseen psykiatrian selvitystyöhön.

Sosiaali- ja terveysasemilta apua ja tukea mielenterveyteen

Mielenterveyteen liittyvissä asioissa apua saa sosiaali- ja terveysasemilta, missä mielenterveys- ja päihdetyötä toteutetaan vastaanottopalveluiden ja mielenterveys- ja päihdetiimien yhteistyönä. Sosiaali- ja terveysasemalle voi ottaa yhteyttä chatilla tai soittaa terveysaseman ajanvaraus- ja neuvontanumeroon tai omahoitajille (ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–15). Puhelinpalveluun voi jättää takaisinsoittopyynnön. Kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa soita 116117 ja hätätilanteissa 112.