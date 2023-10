Lars Kepler -trillereiden kirjoittajat julkaisevat mysteeridekkarin

”Meistä on ihanaa kirjoittaa Lars Keplerinä, eikä meillä ole aikomustakaan lopettaa sitä, mutta Avainsarjassa meillä on mahdollisuus tutkia intohimoamme arvoitusdekkareihin. Modernit palapelidekkarit, joissa arvoitus on keskiössä, ovat meistä todella jännittäviä. On jotenkin niin kutkuttavaa saada arvoitus eteensä, poimia vihjeitä ja johtolankoja ja koettaa tulkita henkilöiden sanoja ja vuorovaikutusta”, sanovat Alexandra Coelho Ahndoril ja Alexander Ahndoril.

Palapelin kaikki palaset ovat käsillä – ne täytyy vain asettaa oikeille paikoilleen. Totuuden paljastuminen saa kylmät väreet kulkemaan pitkin selkäpiitä, kun Joona Linna -sarjalla maineeseen noussut kirjailijapari kääntää katseensa perinteisen salapoliisiromaanin suuntaan. Lukija voi joko rentoutua ja nauttia tarinasta tai yrittää löytää ratkaisun oman ihmistuntemuksensa, havainnointikykynsä ja loogisen päättelyn avulla.

Murhan avain esittelee yksityisetsivä Julia Starkin, jolla on traaginen menneisyys. Vaaratilanteissa ja onnettomuuksissa kaikki aistit virittyvät äärimmilleen, aika pysähtyy ja joka ikinen yksityiskohta tuntuu merkittävältä. Julialle näin käy kerta toisensa jälkeen. Kun Julia kutsutaan tutkimaan salaperäistä tapausta kaukaiseen kartanoon, hän joutuu virittämään kykynsä äärimmilleen.

Avainsarjan ensimmäinen osa Murhan avain ilmestyy 1.11.2023 Tammen julkaisemana ja Terhi Vartian suomentamana. Sarjan toinen osa on jo tekeillä.

Lars Keplerin teoksia on myyty maailmanlaajuisesti yli 70 miljoonaa kappaletta, niitä on käännetty 40 kielelle ja julkaistu yli 170 maassa. Joona Linna -sarjan tv-oikeudet on ostanut Apple TV+, jossa tuottajana on Hardy, Son & Baker, päärooleihin on kiinnitetty Tom Hardy ja Zazie Beetz, ja käsikirjoittaja-ohjaajana toimii Øystein Karlsen. Lars Kepler on Alexandra Coelho Ahndorilin ja Alexander Ahndorilin kirjailijanimi. Lars Keplerinä he ovat kirjoittaneet teokset Hypnotisoija (2009), Paganini ja paholainen (2010), Tulitodistaja (2011), Nukkumatti (2012), Vainooja (2014), Kaniininmetsästäjä (2016), Lazarus (2018), Peilimies (2020) ja Hämähäkki (2022).

Arvostelukappaleita voit kysyä osoitteesta tiedotus@tammi.fi