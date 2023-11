"Koko keho hengittää" ohjaa automaattisesta hengityksestä tietoiseen hengittämiseen!

Tietoinen hengitys myös liikuttaa ihmistä sisältäpäin ja on suurin kehon sisältä lähtevä liike. Se alkaa rintakehästä ja pitää selkänikamat ja sisäelimet hienovireisessä liikkeessä. Parhaimmillaan hengityksen liike väreilee rengaslaineen tavoin koko kehoon.



"Koko keho hengittää" selvittää hengityksen fysiologiaa ja kertoo miten hengityslihakset toimivat. Kirja kertoo myös miten terveyttä edistävää ja ylläpitävää hengittämistä voi harjoitella ja tarjoaa runsaasti yksinkertaisia hengitysharjoituksia. Niiden tavoitteina on kutsua esiin ne käyttämättömät voimavarat, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia.

Malla Rautaparta on joogaopettaja, neurologian fysioterapeutti, kulttuuriantropologi, tietokirjailija ja Manipura-joogastudion perustaja. Hän on perehtynyt tietoiseen hengittämiseen usean vuosikymmenen ajan. Hän on myös kehittänyt ja ohjannut raskausjoogaa ja synnytysvalmennusta yli 30 vuoden ajan.

Malla Rautaparralta on aikaisemmin julkaistu muun muassa teos Synnytyksen liike ja rytmi – Opas synnyttämisen matkalle (Basam Books 2021). "Koko keho hengittää" on hänen seitsemäs teoksensa.