Huippuvuosi päättyi kaikkien aikojen kävijäryntäykseen

Seurasaari on tänä kesänä lasten – ulkomuseo tarjoaa lukuisia tapahtumia ja ilmaisen sisäänpääsyn alle 18-vuotiaille 26.6.2023 08:33:14 EEST | Tiedote

Suomen suurin ulkomuseo Seurasaaressa tarjoaa tänä kesänä tekemistä erityisesti kaikille lasten kanssa vieraileville. Luvassa on opastuksia, nykysirkustapahtuma, puuhapajoja, kesäaitta ja ilmainen sisäänpääsy kaikille alle 18-vuotiaille. Seurasaaren ulkomuseoon on yli sadan vuoden aikana siirretty 88 rakennusta, jotka esittelevät suomalaista rakennus- ja asumiskulttuuria 1600-luvulta lähtien. Ulkomuseo on avoinna 15. syyskuuta asti.