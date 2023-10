KORJAUS: Itä-Uudenmaan kausirokotusten 2023 ajanvaraukset alkavat 30. lokakuuta

Influenssarokote

Influenssarokote suojaa influenssalta ja sen jälkitaudeilta, kuten korvatulehdukselta, keuhkoputkentulehdukselta, keuhkokuumeelta sekä sydäninfarktilta ja aivoverenkierron häiriöltä. Influenssarokotteen saavat kansallisessa ohjelmassa maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle rokotuksesta on merkittävää hyötyä. Tähän ryhmään kuuluvat:

Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat

Raskaana olevat

Kaikki alle 7-vuotiaat lapset 6kk iästä alkaen

Kaikki yli 65 vuotta täyttäneet

Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset

Rokotukseen on oikeus myös henkilöillä, jotka asuvat tai oleskelevat pitkäaikaisesti laitosmaisissa olosuhteissa kuten vankeinhoitolaitoksissa ja vastaanottokeskuksissa.

kuten vankeinhoitolaitoksissa ja vastaanottokeskuksissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö, joka osallistuu potilaiden ja asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon

Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue rokottaa maksutta myös seuraavat ryhmät: turkistarhoilla työskentelevät siipikarjan parissa työskentelevät virkaeläinlääkärit laboratoriotyöntekijät, jotka ottavat tai käsittelevät lintuinfluenssanäytteitä muut henkilöt, joilla on suuri riski saada lintuinfluenssatartunta työnsä tai muun olosuhteen vuoksi.

myös seuraavat ryhmät:

Jos ei ole oikeutettu maksuttomaan influenssarokotukseen, voi rokotetta kysyä työterveyshuollosta, yksityiseltä terveysasemalta tai apteekeista. Apteekista rokotteen voi ostaa reseptillä, jonka voi tilata terveyskeskuksen rokotelinjalta. Rokotteen voi käydä ottamassa ajanvarauksella omalla terveysasemalla. Pistettävä influenssarokote maksaa apteekissa noin 15 euroa.

Koronarokote

Tehosterokote annetaan seuraaville ryhmille:

65 vuotta täyttäneet

Raskaana olevat

18 vuotta täyttäneet sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmään kuuluvat Vakavan koronataudin riskiryhmät – THL

Voimakkaasti immuunipuutteiset 12 vuotta täyttäneet. Voimakkaasti immuunipuutteisten koronarokotukset – THL

Syystalven tehosteannoksen kohderyhmien osalta ei enää lasketa, montako tehosteannosta henkilö on aiemmin saanut tai montako kertaa hän on sairastanut koronan. Jos rokotettava on sairastanut koronan, rokoteannos annetaan aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua taudin sairastamisesta. Lisätietoa koronarokotus suosituksista: Koronan tehosterokotukset syystalvella – THL(siirryt toiseen palveluun) Koronatehosterokotteena käytetään uutta Comirnaty XXB.1.5.- varianttirokotetta. Jos kuulut ryhmään, jolle suositellaan sekä influenssa- että koronarokotetta, voit ottaa rokotteet samalla käynnillä.

Pneumokokkirokote

Pneumokokkibakteeri aiheuttaa keuhkokuumeita sekä vakavia yleisinfektioita, kuten verenmyrkytyksiä tai aivokalvotulehduksia, jotka vaativat usein sairaalahoitoa. Pneumokokkitautien riski kasvaa, kun ihminen ikääntyy. Myös perussairaudet, esimerkiksi keuhko- ja sydänsairaudet, nostavat sairastumisen riskiä. Pneumokokkirokotuksena käytetään Prevenar rokotetta, jota tarvitaan vain yksi annos. Jos olet aikaisemmin saanut Prevenar rokotuksen, niin tehosteannosta ei tarvitse.

Pneumokokkirokote annetaan:

Kantasolusiirteen saaneille

alle 75-vuotiaille vaikeaa munuaissairautta sairastaville

alle 75-vuotiaille voimakkaasti immuunipuutteisille

65–84-vuotiaille astmaa tai keuhkoahtaumatautia sairastaville

Jos kuulut ryhmään, jolle suositellaan pneumokokkirokotetta, voit ottaa rokotteen samalla käynnillä influenssa- ja koronarokotteen kanssa. Jos ei ole oikeutettu maksuttomaan pneumokokkirokotteeseen, voi rokotetta kysyä työterveyshuollosta, yksityiseltä terveysasemalta tai apteekeista. Apteekista rokotteen voi ostaa reseptillä, jonka voi tilata terveyskeskuksen rokotelinjalta. Rokotteen voi käydä ottamassa ajanvarauksella omalla terveysasemalla.

Kausirokotteet terveysasemilla

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen influenssarokotuksien ajanvaraus käynnistyy 30.10 kello 9.00. Rokotusaikoja on varattavissa kaikille Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen terveysasemien rokotuspisteille. Influenssarokotustoiminta alkaa viikolla 45.

Sähköinen ajanvaraus löytyy osoitteesta www.itauusimaa.fi(siirryt toiseen palveluun), linkit julkaistaan lähempänä ajanvarausajankohtaa. Rokotusajan voi myös varata puhelimitse, soittamalla omalle terveysasemalle. Askolassa ajanvaraus vain soittamalla.

Porvoo 019-5600402

Sipoo 019-5600600

Loviisa 044 4 555 360

Askola 019-5600200

Myrskylä, Pukkila 019-5600500

Lapinjärvi 044 4 555 360

Saavu rokotukseen vain terveenä. Ota mukaan Kela- kortti. Pukeudu siten, että olkavartesi ovat helposti paljastettavissa.

Kausirokotukset raskaana oleville, lapsille, lapsiperheille sekä nuorille

Influenssarokotusta suositellaan ja se on maksuton mm. kaikille raskaana oleville sekä 6kk – 7-vuotiaille lapsille. Influenssarokote on myös maksuton alle 6 kuukauden ikäisten lasten lähipiirille sekä kaiken ikäisille, jotka ovat alttiita vakavalle influenssalle sairauden tai sen hoidon vuoksi. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-(siirryt toiseen palveluun)

2–6-vuotiaat saavat nenäsumutteena annettavan influenssarokotteen. Yksi annos nenäsumuterokotetta riittää suojaamaan koko influenssakaudeksi. Muille ikäryhmille annetaan pistettävä influenssarokotus. Alle 9-vuotias lapsi, joka ei ole aiemmin saanut influenssarokotusta tai on aiemmin saanut ainoastaan yhden pistettävän influenssarokotuksen, tarvitsee kaksi annosta pistettävää influenssarokotetta. Ensimmäisen ja toisen annoksen välin tulee olla vähintään neljä viikkoa.

Influenssarokotukset neuvoloissa

Influenssarokotuksen voi myös saada tavallisen vastaanottokäynnin yhteydessä sekä kotipaikkakunnan neuvoloiden muissa avoimissa rokotuspisteissä. Jos perheessä on rokotettava lapsia, vanhemmat ja muut sisarukset voidaan rokottaa samassa yhteydessä neuvolassa.

Askolan neuvola

Terveystie 1, 07500 Askola

Ilman ajanvarausta

Keskiviikko 15.11 klo. 13.30–17.30

Keskiviikko 13.12 klo. 13.30–17.30

Muina aikoina ajanvarauksella sähköinen ajanvaraus, https://itauusimaa.fi/toimipiste/askolan-neuvola/

Pukkilan neuvola

Ajanvarauksella puh. 040 3549359 (arkisin klo 12-13)

Pukkilan neuvolan asiakkaat ovat tervetulleita myös Askolaan ilman ajanvarausta rokotusajankohtiin.

Myrskylän neuvola

Ajanvarauksella puh. 040 7146703 (arkisin klo. 12-13)

Myrskylän neuvolan asiakkaat ovat tervetulleita myös Askolaan ilman ajanvarausta rokotusajankohtiin.

Loviisan neuvola

Öhmaninkatu 4, 07900 Loviisa (Loviisan terveyskeskus ovi A1 II-kerros)

Ilman ajanvarausta:

Tiistai 7.11 klo.13.30–17.30

Tiistai 14.11 klo. 13.30–17.30

Muina aikoina ajanvarauksella puhelimitse https://itauusimaa.fi/toimipiste/loviisan-neuvola/

Lapinjärven neuvola

Lapinjärven neuvola, ajanvarauksella puh. 044 5051091 (arkisin klo 12-13)

Lapinjärven neuvolan asiakkaat ovat tervetulleita myös Loviisaan ilman ajanvarausta ajankohtiin.

Porvoon neuvolat

Lasten, perheiden ja raskaana olevien influenssarokotukset annetaan Porvoon neuvoloissa viikosta 45 alkaen. Erillisiin rokotuskäynteihin pitää varata aika, sähköinen ajanvaraus: https://porvoo.palveluohjain.fi/citizen/(siirryt toiseen palveluun)

Rokotuksista voi myös tiedustella terveydenhoitajan puhelinajalla arkisin kello 12–13.

Sipoo, Söderkullan neuvola

Amiraalintie 4 A, 2. kerros, 01150 Söderkulla

Ajanvarauksella: ajan voi varata joko sähköisesti Internet ajanvaraus – Ajanvaraus (mediatri.fi)(siirryt toiseen palveluun) tai puhelimitse oman terveydenhoitajan kautta (arkisin klo 12–13). Huomioikaa, että jokaisella tulee olla oma rokotusaika varattuna. Mikäli tarvitsette useamman rokotusajan, suosittelemme varaamaan nämä oman terveydenhoitajanne kautta.

Ilman ajanvarausta: walk-in vastaanotolla keskiviikkoisin klo 8–9 viikosta 46 lähtien.

Sipoo, Nikkilän neuvola

Jussaksentie 14, 2.kerros, 04130 Sipoo

Ajanvarauksella:

Ajan voi varata joko sähköisesti Internet ajanvaraus – Ajanvaraus (mediatri.fi)(siirryt toiseen palveluun) tai puhelimitse oman terveydenhoitajan kautta (arkisin klo 12–13). Huomioikaa että jokaisella tulee olla oma rokotusaika varattuna. Mikäli tarvitsette useamman rokotusajan, suosittelemme varaamaan nämä oman terveydenhoitajanne kautta.

Ilman ajanvarausta:

Walk-in vastaanotolla maanantaisin klo 8–9 viikosta 46 lähtien.

Influenssarokotukset koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Askolassa, Pukkilassa, Myrskylässä, Lapinjärvellä, Loviisassa, Porvoossa ja Sipoossa. Seuraa kouluterveydenhoitajan viestintää Wilmassa. Kouluterveydenhoitaja rokottaa sovitusti koululla.

Kausirokotteet kotihoidossa

Kotihoidon henkilökunta rokottaa ne kotihoidon asiakkaat, jotka haluavat rokotuksen. Kotihoidon hoitajat sopivat asiakkaiden kanssa asiakaskohtaisista rokotusajoista.

Kausirokotteet ikääntyneiden palvelussa

Asiakkaat rokotetaan ympärivuorokautisissa asumisyksiköissä sairaanhoitajien toimesta.

Kausirokotteet vammaispalvelujen asumisyksiköissä

Asiakkaat rokotetaan ympärivuorokautisissa asumisyksiköissä sairaanhoitajien toimesta. Muut vammaispalvelujen asiakkaat hakeutuvat omalle terveysasemalle.