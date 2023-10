Finnkino Fantasia täyttää 30 vuotta

Jyväskylän Finnkino Fantasia saavuttaa lokakuussa 30 vuoden merkkipaalun. Fantasiassa on vuosien varrella nautittu lukemattomista elokuvahetkistä ja luotu muistoja yhdessä. Tämä juhlavuosi korostaakin Finnkino Fantasian vankkaa asemaa Jyväskylän elokuvakulttuurin keskuksena.

Elokuvan taika on herännyt eloon Fantasiassa vuodesta 1993 lähtien. 30 vuoden aikana olemme tarjonneet yli 200 000 elokuvanäytöstä, ja teatterimme ovet ovat avautuneet yli 7 miljoonalle kävijälle. Kolmessa vuosikymmenessä on Fantasiassa myyty 3,1 miljoonaa litraa popcornia, eli nykyisellä Jyväskylän asukasmäärällä 22 litraa per henkilö!

Fantasia on alusta asti ollut monisaliteatteri, jonka kuusi salia tarjoavat elokuvakokemuksia kaikenlaisille yleisöille. Historian varrelta tunnetaan ainakin yksi kosinta Fantasian teatterisalissa. Fantasia tarjoaa myös taianomaiset puitteet erilaisille yritystilaisuuksille. Suosittuja ovat etenkin elokuvien yritysnäytökset, mutta saleja varataan paljon myös kokous- ja seminaarikäyttöön.

Fantasia toivottaa elokuvaystävät juhlimaan yhdessä kanssamme juhlaviikolla 23.–29.10. Tuolloin teatterissa esitetään juhlauusintoina vuoden 1993 avajaisohjelmistossa olleet elokuvat Piano, Takaa-ajettu sekä Last Action Hero tarjoushintaan. Juhlahumussa on tarjolla myös muita elokuvanäytöksiä 1, 3 ja 5 euron erikoishintaan. Vauvakinossa 25.10. vanhemmat pääsevät nauttimaan Andra Akten -elokuvasta yhdessä pikkuistensa kanssa vain eurolla. Juhlaviikon kunniaksi luvassa on lisäksi ennakkonäytökset elokuvista Sisarukset ja Strange Ways of Life. Teatterissa on myös muuta erikoisohjelmaa, herkkutarjouksia ja maistatuksia.



"Nämä 30 vuotta ovat olleet uskomaton matka, joka on ollut täynnä unohtumattomia elokuvahetkiä. Olemme ylpeitä pyöreistä vuosista, ja tarjoamme elokuvafaneille jatkossakin suurenmoisia hetkiä valkokankaalla,” sanoo Fantasian teatteripäällikkö Mikko Vehmas. Fantasian teatteritekniikkaa uudistetaan parhaillaan vaihtamalla uudet kaiuttimet ja uusimalla elokuvakankaat. ”Näin teatterimme on energiatehokkaampi ja elokuvakokemus on entistä parempi,” Vehmas kertoo.

Tervetuloa juhlistamaan 30-vuotista taivalta kanssamme! Lisätietoja juhlapäivien ohjelmasta ja erikoisnäytöksistä julkaistaan sivustolla www.finnkino.fi/fantasia-30v.