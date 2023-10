Tiesuunnitelman laatiminen käynnistynyt Raaseporissa valtatiellä 25 Langansbölestä Västerbackaan

Suunnitteluosuus on maanteiden pääväylä ja kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaiseen palvelutasoluokkaan I. Valtatie 25 on Länsi-Uudenmaan tärkein yhteys pääkaupunkiseutuun ja merkittävin poikittaisyhteys Länsi- ja Keski-Uudellamaalla lähellä pääkaupunkiseutua.

Nykyisellään valtatie 25 ei suunnittelujaksolla vastaa pääväylien palvelutasotavoitteita. Ongelmia on erityisesti laatutasossa, sujuvuudessa ja turvallisuudessa. Nopeusrajoitus vaihtelee 80–60 km/h, ja tieosuudella on runsaasti tasoliittymiä sekä suoria kiinteistöliittymiä. Lisäksi hanke sijaitsee tärkeällä reunamuodostuma- ja pohjavesialueella, ja tällä hetkellä tien pohjavedensuojauksessa on puutteita. Liikennemäärät ovat korkeat (keskimääräinen vuorokausiliikenne on 9 900–10 700 ajoneuvoa) ja raskaan liikenteen määrä on noin 10 %. Tiellä kulkee erityisen paljon vaarallisten aineiden kuljetuksia. Valtatie kuuluu suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon (SEKV), jolla on leveys- ja korkeusvaatimuksena 7 metriä.

Tiesuunnitelma on lähtökohta myöhemmin toteutettavalle rakentamissuunnitelmalle

Tiesuunnitelma on perusta tulevalle rakentamissuunnitelmalle. Suunnitteluprosessi alkoi syksyllä ja tiesuunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2024. Se kattaa tarkat sijainnit ja yksityiskohtaiset ratkaisut valtatien parantamiseksi. Aiemmat tiejaksolta tehdyt suunnitelmat ohjaavat suunnittelua, mutta niiden toimivuutta arvioidaan uudelleen. Lainvoimainen tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen.

Suunnittelualue kattaa noin 7 kilometrin pituisen alueen Langansbölen ja Västerbackan välillä. Nykyiset tasoliittymät poistetaan ja korvataan kolmella eritasoliittymällä. Lisäksi suunnitellaan keskikaiteellinen ohituskaistapari ja tarvittava pohjavesi- ja melusuojaus. Suunnitelmaan sisältyy myös Raaseporin tasoristeyksen poistaminen ja uuden radan alikulkusillan rakentaminen.

Suunnitellut toimenpiteet voidaan toteuttaa myös vaiheittain, ja osa niistä sisältyy Väyläviraston investointiohjelmaan vuosille 2024–2031 osana valtatien 25 Hanko-Mäntsälä -osuuden parantamisen ensimmäistä vaihetta.

Tiesuunnitelmassa huomioidaan ja arvioidaan ratkaisujen ympäristövaikutukset. Valmis tiesuunnitelma pitää sisällään toteutettavat tie- ja katujärjestelyt tarvittavine aluevarauksineen, vaikutusarvioineen ja kustannusarvioineen.

Alueen asukkailla ja muilla joita asia koskee on mahdollisuus osallistua suunnitteluun

Alueen asukkailla, yrittäjillä ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin. Hankkeen vuorovaikutus sisältää monikanavaista tiedottamista, tiedonhankintaa ja osallistumista sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Palaute ja keskustelu ratkaisusta on erityisen tärkeää hyvän lopputuloksen saamiseksi ja palautetta otetaan vastaan koko suunnittelun ajan.

Tiesuunnittelun ensimmäinen vuorovaikutustilaisuus alueen yrittäjille järjestetään 25.10.2023 klo 14–15 Uudenmaan ELY-keskuksessa, osoite Opastinsilta 12 A, 2. krs, 00521 Helsinki.

Tiesuunnittelun ensimmäinen kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään vuoden 2024 alussa. Tilaisuuden ajankohdasta tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Tilaisuuksissa suunnittelijat esittelevät hankkeen taustoja, tavoitteita ja alustavia suunnitelmaluonnoksia, minkä jälkeen suunnitelmista voi esittää kysymyksiä ja kommentteja.