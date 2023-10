Utställningssalarna på Tikanojas konsthem fylls av klassiska landskapsmålningar från 1800-talet: Presskonferens om utställningen Berndt Lindholm – Stigar i landskapet torsdag 19.10 kl. 10

Tikanojan taidekodin näyttelysalit täyttyvät klassisista 1800-luvun maisemamaalauksista: Berndt Lindholm – Polkuja maisemaan - näyttelyn tiedotustilaisuus torstaina 19.10. klo 10 16.10.2023 10:28:34 EEST | Tiedote

MEDIAKUTSU Berndt Lindholm – polkuja maisemaan -näyttelyn tiedotustilaisuus torstaina 19.10.2023 klo 10. Tikanojan taidekoti esittelee klassista 1800-luvun suomalaista maalaustaidetta 20.10.2023–21.4.2024 Berndt Lindholm - Polkuja maisemaan -näyttelyssä. Näyttely on toteutettu yhteistyössä Hämeenlinnan taidemuseon kanssa ja perustuu tutkija FT Teppo Jokisen taidehistorialliseen tutkimukseen. Tervetuloa Berndt Lindholm – Polkuja maisemaan -näyttelyn tiedotustilaisuuteen torstaina 19.10. klo 10 Tikanojan taidekodissa, Hovioikeudenpuistikko 4, Vaasa. Tilaisuudessa on paikalla Vaasan kaupungin museoiden amanuenssi Janna Sirén. Tietoa haastattelumahdollisuuksista ja lisätietoja antaa amanuenssi Janna Sirén (puh. +358 40 530 3285, janna.siren@vaasa.fi). Haastatteluita on mahdollista sopia myös tiedotustilaisuuden jälkeen. Median edustajat voivat halutessaan varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten. Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/ksQqjzp6fE7MOuFD TIEDOTE Tikanojan