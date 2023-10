Sipoon pelastusasema vihittiin käyttöön

I HyVä-digi genomförs nu även periodiska kontroller av kroniska sjukdomar 4.10.2023 13:51:31 EEST | Tiedote

Östra Nylands välfärdsområdes digitala hälsotjänst HyVä-digi har under den första månaden efter sin lansering betjänat över tusen invånare i chatten och via Omaolo. Nu får verksamheten ett efterlängtat tillskott i och med det blir möjligt att genomföra återkommande hälsoundersökningar i anslutning till vissa på förhand bestämda kroniska sjukdomar i HyVä-digi. Dessa är: Astma i god vårdbalans, astmapoäng över 20 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom i god vårdbalans, CAT-poäng under 10 Godartad prostataförstoring Bristfällig sköldkörtelfunktion Okomplicerad hypertoni (högt blodtryck) Kolesterolsjukdom Förmaksflimmer Efterkontroll efter graviditetsdiabetes Prediabetes Efterkontroll efter fetmaoperation Kronisk lindrig eller medelsvår depression Gör så här Ifall du har en eller flera av dessa sjukdomar, genomförs de återkommande hälsoundersökningarna i chatten eller genom videomöte av skötare vid HyVä-digi. Skötaren kartlägger de bakomliggande sjukdomarna, hälsotillståndet, planlägger och kontr