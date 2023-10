Pohjoismaiden paviljonki Japanissa kuin veistoksellinen lato

Osakassa 2025 järjestettävän maailmannäyttelyn pohjoismaisen paviljongin päätoteuttajaksi on valittu italialainen suunnittelu- ja rakennustoimisto Rimond, jolla on kokemusta useista maailmannäyttelyistä. Puurakenteinen paviljonki on hakenut inspiraatiota Pohjoismaiden vahvasta luontoyhteydestä ja ulkonäöllisesti se muistuttaa modernia latoa.