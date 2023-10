EK, KT, SAK, Akava ja STTK aloittavat keskinäiset eläkeuudistusneuvottelut

EK:n dataikkuna: Vihreän siirtymän investointiaikeet nousseet yli 200 miljardiin euroon 12.10.2023 14:00:00 EEST | Tiedote

Energiamurrokseen liittyvien investointiaikomusten aalto on saavuttanut Suomessa yli 200 miljardin euron mittakaavan, ilmenee EK:n vihreiden investointien dataikkunan tuoreimmista luvuista. Kyse on kuitenkin hyvin varhaisen vaiheen investointiaikeista. Varsinaisia investointipäätöksiä on tehty vasta vähän. Toimintaympäristöön tarvitaan nyt kasvu- ja investointimyönteisiä uudistuksia, jotta yritysten olisi helpompi saada liikkeelle energiahankkeiden ohella myös teollisuuden tuotantoinvestointeja. Teolliset investoinnit tarvitsevat tuekseen mittavasti palveluita.