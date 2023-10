Mediakutsu: Mitä jokaisen yrityksen täytyy ymmärtää datalla johtamisesta?

Aalto EMBA valittiin jälleen maailman sadan parhaan Executive MBA-ohjelman joukkoon 16.10.2023 07:49:10 EEST | Tiedote

Ohjelma on ainoa pohjoismainen EMBA-ohjelma, joka on valittu mukaan Financial Timesin arvostettuun vertailuun jo seitsemäntoista vuotta peräkkäin.