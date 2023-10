Ennakkokutsu medialle: SDP:n puoluevaltuuston kokous Tampereella 18.–19.11.

SDP:n verkkoviestinnän asiantuntijaksi Joanna Ahola 28.9.2023 18:00:00 EEST | Tiedote

SDP:n verkkoviestinnän asiantuntijana aiemmin syyskuussa on aloittanut Joanna Ahola. Tehtävä on vanhempainvapaan sijaisuus ja tähän saakka tehtävää hoitanut Mona Roininen palaa SDP:n viestintään kesäkuussa 2024. Ahola siirtyy SDP:n puoluetoimistolle sosialidemokraattisesta eduskuntaryhmästä, jossa hän on työskennellyt poliittisena avustajana. Aiemmin Ahola on toiminut myös muun muassa Demarinuorten viestintäsuunnittelijana. – On hienoa päästä työskentelemään sosialidemokraattiselle liikkeelle uudessa roolissa. Nykyinen oppositioasetelma sekä uusi puoluejohto vaatii uutta otetta moneen ja olen innoissani tulevasta, työntäyteisestä vuodesta. On myös kiinnostavaa päästä heti mukaan SDP:n niin presidentin- kuin eurovaalikampanjan suunnitteluun, Ahola kertoo. – On hienoa saada Joanna Ahola mukaan SDP:n puoluetoimiston viestintään. Joannalla on monipuolinen kokemus poliittisesta viestinnästä erilaisissa tehtävissä puolueen parissa, SDP:n viestintäpäällikkö Miia Järvi kommentoi.