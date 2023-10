Keskustelutilaisuus yhteisöllisestä asumisesta Varhan alueen yksityisille palveluntuottajille

Yhteisöllinen asuminen on palvelumuotona uusi mutta samalla kasvava palvelumuoto. Yhteisöllisellä asumisella tarkoitetaan asumista esteettömissä, vuokrasopimussuhteisissa asunnoissa, joihin järjestetään sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa ja palveluja yksilöllisen tarpeen mukaan.

Varhalla on vasta melko vähän yhteisöllistä asumista, mutta tavoitteena on, että sen määrä tulee kasvamaan. Varhalla on tällä hetkellä noin 20 yhteisöllisen asumisen yksikköä, jotka ovat entisiä tavallisen palveluasumisen tai tuetun asumisen kohteita. Oman tuotannon lisäksi Varha järjestää yhteisöllistä asumista palvelusetelin avulla.

Keskustelutilaisuus kaikille yhteisöllisen asumisen nykyisille ja mahdollisille uusille palvelutuottajille järjestetään maanantaina 30.10. klo 14.30 – 16.00 Kaskenlinnan sairaalan auditoriossa (katutaso, os Vähä-Heikkiläntie 3). Tilaisuus järjestetään hybridinä (läsnä/Teams).

Keskustelutilaisuudessa aiheina muun muassa yhteisöllinen asuminen yleisesti, palvelusetelin sääntökirjan keskeiset linjaukset ja palvelusetelituottajaksi hakeutuminen.

Varha on päivittämässä palveluseteleiden sääntökirjoja vuodelle 2024 (nykyinen sääntökirja; Yhteisöllinen asuminen). Keskustelutilaisuudessa haluamme kuulla näkemyksiä yhteisöllisestä asumisesta ja kuulla mahdollisista sääntökirjan kehittämistarpeista.

Ennakkokysymyksiä voi lähettää osoitteeseen katja.suuronen@varha.fi. Tilaisuuden tarkempi ohjelma lähetetään ennen tilaisuutta osallistujille.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään mainitsemaan, osallistutteko paikan päällä vai Teams -etäyhteydellä. (Teams -linkki tilaisuuteen lähetetään myöhemmin).



Ilmoittautumiset (nimi, sähköpostiosoite, yritys) 25.10. mennessä: Hankintasuunnittelija Katja Suuronen, p. 044 7639 527, katja.suuronen@varha.fi