AVEKin uudeksi elokuvan tuotantoneuvojaksi Oskar Forstén

Elokuva-alan yrittäjä ja tuottaja Oskar Forstén siirtyy AVEKiin tuotantoneuvojaksi Elokuvatuotantoyhtiö Polygrafista. AVEKissa Forsténin tehtävänä on tehdä dokumentti- ja lyhytelokuvien tukipäätöksiä sekä neuvoa hakijoita yhdessä mediataiteesta vastaavan tuotantoneuvojamme kanssa. Lisäksi hän osallistuu AVEKin toiminnan kehittämiseen.

"Odotan innolla, että pääsen aloittamaan työt AVEKin tuotantoneuvojana. Näen työn upeana mahdollisuutena tukea kokeneita tekijöitä elokuvahankkeiden toteuttamisessa ja auttaa uusia elokuvantekijöitä löytämään jalansijaansa elokuva-alalla. Koen olevani todella etuoikeutettu, kun saan olla mukana kehittämässä kotimaista dokumentti- ja lyhytelokuvakenttää”, Forstén toteaa.

Forstén valmistui Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiasta mediatuottajaksi vuonna 2009, mitä ennen hän on opiskellut elokuvantekoa myös Ruotsissa. Forstén on tuottanut dokumenttielokuvia Elokuvatuotantoyhtiö Polygrafissa yli vuosikymmenen ajan yhdessä yhtiökumppaninsa Arthur Franckin kanssa.

”Olen iloinen, että saamme Forsténista näkemyksellisen tuotantoneuvojan AVEKiin. Hänellä on monipuolista osaamista erityyppisistä tuotannoista ja sekä aloittelevien että kokeneiden tekijöiden kanssa työskentelystä. Forsténilla on valmiiksi hyvät kontaktit kansainvälisiin tuleviin kollegoihin, erityisesti Pohjoismaissa. On myös arvokasta, että hänellä on itsellään kokemusta ohjaamisesta”, AVEKin johtaja Ulla Simonen kertoo.

AVEKin nykyisen elokuvien tuotantoneuvojan Mikko Peltosen toimikausi päättyy vuoden lopussa.

”Kiitän Peltosta hänen omistautuneesta otteestaan tuotantoneuvojan työhön ja erityisesti siitä, miten hän on rakentanut hyvää ja luottamuksellista suhdetta AVEKin tuen hakijoihin”, Simonen sanoo.