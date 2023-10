Verkkokauppakansa on noutokansaa – Prisman myymälänoudosta haetaan tuotteita sähköpyöristä puubriketteihin

Sähkön hinnan raju nousu näkyy Prisman vuodevaateosastolla – suomalaisten peittovalinnoissa selvä muutos 5.10.2023 08:47:00 EEST | Tiedote

Viime syksynä alkanut sähkön hinnan nopea nousu ja sitä seurannut hintojen raju vaihtelu on nähtävissä myös hiukan yllättävässä paikassa. Prisman vuodevaatteiden myynnissä nähdään selkeästi, että suomalaiset ovat alkaneet suosia entistä enemmän paksuja ja lämpimiä peittoja, kun kodin lämpötilaa on laskettu. Sen sijaan viime vuosien hittituotteen kysyntä on pudonnut selvästi.