Panimojuomien myynti laski lähes 5 prosenttia – olutveron alentaminen tukee kotimaista elinkeinoa

Oluen myynti on ollut laskussa jo vuosia ja sama suunta jatkuu edelleen. Suomessa on EU:n korkein olutvero, eikä kärkisija vaihdu, vaikka olutveroa hieman lasketaan ensi vuoden alusta. Suomen ja Viron välinen ero oluen verotuksessa ei kavennu merkittävästi, koska Suomen veronalennus on hyvin pieni ja vastaavasti Virossa oluen veroa nostetaan vain maltillisesti. Suomen olutvero on muutosten jälkeenkin lähes 3 kertaa suurempi kuin Virossa.

Alkoholijuomien matkustajatuonnista suurin osa on olutta litroina tarkasteltuna. Samoin ulkomaisista verkkokaupoista tilataan alkoholijuomista eniten olutta. Hintaeroa Suomen ja Viron välillä yhdessä 24 tölkin olutpakkauksessa 5,2-tilavuusprosenttista olutta voi olla yli 22 euroa*.

Suomessa olutta on perinteisesti verotettu kovemmin kuin viiniä, vaikka kotimainen olut kasvaa suomalaisesta pellosta ja oluella on merkittävä työllistävä vaikutus koko arvoketjussa pellolta pulloon. Muualla Euroopassa oman maan tuotantoa ja työllisyyttä on tuettu alhaisella verotasolla. Lähes kaikissa EU:n viinimaissa viinien valmistevero on nolla euroa.

”Suomi on olutmaa, mutta me olemme tukeneet vuosikymmenien ajan ulkomaisia viinintuottajia oman panimoteollisuuden sijaan verottamalla olutta kovemmin kuin viiniä. On hienoa, että nyt meillä on hallitus, joka ymmärtää kotimaisen tuotannon ja työpaikkojen merkitystä ja viimein oluen ja viinien välistä veroeroa tasataan. Suomen alkoholiverot ovat kaiken kaikkiaan niin korkealla tasolla, että alkoholijuomien matkustajatuonnin hillitsemiseksi mitään alkoholiveroja ei tulisi nostaa”, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.

Panimoala korostaa, että verotuksen tulisi olla tasapuolista eri juomaryhmien välillä siten, että kaikilla saman vahvuisilla alkoholijuomilla olisi sama vero. Nyt eri juomaryhmät ovat epätasa-arvoisia toisiinsa nähden.

KOTIMAANMYYNTI 1.7.-30.9.2023

Juoma 2023 2022 Muutos Muutos milj. l. milj. l. milj.l. % Olut 83,2 86,6 -3,3 -3,8 Siideri 4,6 6,0 -1,3 -22,1 Long drinkit* 17,9 15,9 2,1 13,0 Virvoitusjuomat 78,0 81,5 -3,5 -4,3 Kivennäisvedet 29,9 34,3 -4,3 -12,6 Kokonaismyynti 213,7 224,1 -10,4 -4,6 *Sisältää lonkeron ja miedot alkoholijuomasekoitukset

Lähde: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritykset (Hartwall, MBH Breweries, Momentin Group, Olvi, Red Bull ja Sinebrychoff). Tilasto ei sisällä Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton ulkopuolisten toimijoiden myyntilukuja eikä panimotuotteiden tilastoimatonta yksityistuontia. Tilasto sisältää kaikki Panimoliiton jäsenyritysten tuotemerkit ja mahdolliset kaupalle tehdyt merkit.

*Oluiden hinnat haettu 12.10.2023 verkkosivuilta viinarannasta.ee ja k-ruoka.fi. Vertailussa käytetty tuote on Lapin Kulta 5,2 %, 0,33 l, 24-pack.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Tuula Loikkanen, p. 040 922 0750, tuula.loikkanen@panimoliitto.fi

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Liitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista. Liiton jäsenyritykset ovat Oy Hartwall Ab, MBH Breweries Oy, Momentin Group Oy, Olvi Oyj, Red Bull Finland Oy ja Oy Sinebrychoff Ab.