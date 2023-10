Neljä uutta jäsentä KOVA ry:lle

KOVAn jäsenenä on nyt 126 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiötä. KOVAn jäsenet omistavat yhteensä yli 320 000 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.

Kauhajoen Asunnot Oy on vuonna 1993 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Kauhajoen kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä noin 430 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2023 on 9,04 euroa neliöltä kuukaudessa.

Kiinteistö Oy Jämsänmäki on vuonna 1978 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Jämsän kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä noin 630 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2023 on noin 9 euroa neliöltä kuukaudessa.

Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot on vuonna 1994 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Laihian kunnan kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä noin 250 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kunnan suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2023 on 9,82 euroa neliöltä kuukaudessa.

Raahen Seudun Asuntosäätiö sr on vuonna 1961 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Raahen kaupungissa toimiva säätiö. Säätiö omistaa tällä hetkellä noin 930 vuokra-asuntoa. Säätiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Säätiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2023 on 10,86 euroa neliöltä kuukaudessa.

- Koen tyytyväisyyttä, että yleishyödylliset asuntotoimijat pitävät tärkeänä järjestäytyä entistä tiiviimmin yhteen aikana, etenkin aikana, jolloin vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden toimintaympäristöön kohdistuu voimakkaita muutospaineita. KOVA tarjoaa tähän kaikille vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöille parhaimman vaihtoehdon. Yhdessä olemme vahvempia. Lisäksi jäsenkasvu mahdollistaa palveluidemme kehittämisen ja edunvalvonnan lisäämisen, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.