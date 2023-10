Exove palkkaa 10 kokenutta digiosaajaa ja avaa toimistot Jyväskylään sekä Joensuuhun

PunaMusta Media palkkasi kasvujohtajan Milttonilta 4.9.2023 10:47:51 EEST | Tiedote

Markkinoinnin, median sekä digitaalisen palvelukehityksen moniosaajakonserni PunaMusta Media Oyj on hankkinut uutta osaamista johtoryhmäänsä, kun Milttonilla asiakkuusjohtajana sekä kasvu- ja liiketoiminnan kehitysjohtajana toiminut KTM Joni Räikkönen, 33, aloitti yhtiön kasvujohtajana 4.9. Tehtävä on uusi, ja sen tavoitteena on vahvistaa ja tukea konsernin strategiaa, jonka johtotähtenä on toimiminen yritysten kokonaisvaltaisten markkinoinnin ratkaisujen kumppanina.