Eero Hämeenniemen huikea uutuusteos tempaa jännittävään seikkailuun Italiassa

Tähän päättyy Via Appia kuvaa Italian eteläisintä osaa: Apuliaa ja Calabriaa. Se vie lukijan jännittävälle matkalle halki Italian tuntemattomimman ja villeimmän osan.



Tapaamme miehen, joka alkoi remontoida taloaan ja löysi sellaisen arkeologisten kerrostumien rikkauden, että tuo talo on nykyisin museo. Käymme kaupungissa, jossa tuntemattomien isien lapset ovat saaneet nimensä espanjalaisen sotalaivan mukaan.

Opimme, miksi Calabriassa kaksi kartalla vierekkäistä pistettä voivat todellisuudessa olla aika kaukana toisistaan ja millainen on kolmiulotteinen kaupunki. Vierailemme myös chilipippurifestivaalilla, jolla luetaan Pasolinia ja katsellaan eroottisia elokuvia.



Eero Hämeenniemi on kirjoittanut Basam Booksille kahdeksan kirjaa. Suurmenestys, vuonna 2021 julkaistu Napolista etelään muodostaa yhdessä Tähän päättyy Via Appian kanssa eteläistä Italiaa käsittelevän parin. Hämeenniemi on kirjailija, säveltäjä, improvisoiva pianisti ja Sibelius-Akatemian dosentti.