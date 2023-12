Kaarina Kailon "Karhumytologia ja suuri äiti. Luolauskonnosta saunapyhäkköön" lumoaa lukijansa

Jumalatarten, Suurten Äitien ja naishaltijoiden kuvastot sekä maadonnien maanläheisyys yhdistyvät henkisten rituaalien syntyihin syviin ainutlaatuisella tavalla saunapyhätöissä kautta maa-ilman. Tämä tietokirja avartaa tietojamme kaukaisimmista muinaisista henkis rituaalisista juonteista ja samalla luolakarhun kultista ja ensimmäisistä uskonnoista. Kirja nostaa esiin saunan henkiset, rituaaliset juuret osana pyhän historiallista kosmologiaa. Tässä elämäntyö- tutkimuksessa elämänvoiman vaalimisesta kumpuava ekososiaalinen perinnetieto ja sen leimallisesti naisellinen symbolikieli ravistelevat totuttuja tietokäsityksiä koskien niin karhunpeijaisia, saunaa kuin pyhän sukupuolta.

Tutkimus kytkee karhumytologian ja Suuren Äidin kuvastot vanhimpaan arkeomytologiseen tietoon, eheyttäviin ikitiedon ulottuvuuksiin. Karhunjumalattaret ja karhuemot yhdistetään tarinoihin valon ja hedelmällisyyden paluusta osana muinaisia kevätrituaaleja. Teos avaa akkunan matristiseen aikakauteen, jonka sukupuolilogiikka ja maailmankuva pohjautuvat patriarkaatista poikkeavalle tavalle olla ja elää maailmassa. Alkuperäiskansojen ja Vanhan Euroopan hikoilumajakulttuurin ja karhumyyttien avulla syntyy uusi ymmärrys alku-uskontojen pyhän käsityksistä sekä parantavasta voimasta.

Saunan tutkimus alkuperäiskansojen hikoilumajaperinteen ja luontosuhteen näkökulmasta on sinänsä suhteellisen uutta. Saunassa on uusittu kosminen maa-ilmanjärjestys, pesty kehoa, puhdistettu ja uusittu arvoja sekä lääkitty. Naiskehon symboliikalla on sen synnyssä ja toiminnassa aivan erityinen rooli. Teoksen esittelemissä saunan synnyissä syvissä kohtaamme myös karhu-uskonnon yhteyksiä sekä luontoystävällisen lahjatalous-kulttuurin arvomaailman. Kirjaan sisältyy myös pohjois-amerikkalaisten alkuperäiskansan naisten omia kuvauksia hikoilumajarituaaleista.

Dosentti, tietokirjailija, ite-taiteilija Kaarina Kailo on tutkinut laajamittaisesti suomalaista ja alkuperäiskansojen kansanperinnettä, kulttuuria ja tietojärjestelmiä. Uusia tuulia nostattanut aktivisti on toiminut naistutkimuksen viroissa kanadalaisissa ja suomalaisissa yliopistoissa ja tutkimusinstituuteissa, mm. Simone de Beauvoir-instituutin vt. johtajana ja Oulun yliopiston naistutkimuksen professorina.

