Keskimaalla kaupallisesti vahva kesä

Osuuskauppa Keskimaan market- ja tavaratalokaupan liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 409,0 miljoonaan euroon (5,6 %), josta päivittäistavarakaupan liikevaihto oli 371,9 miljoonaa euroa (+8,4 %). Käyttötavarakaupan liikevaihto laski edellisen vuoden tasosta 17,1 % ollen 34,7 miljoonaa euroa.

− Ruokakaupan kasvu on edelleen jatkunut meillä selvästi markkinaa voimakkaampana. Meille on erityisen tärkeää, että olemme pystyneet pitämään hintalupauksestamme kiinni näinä epävakaina aikoina. Käyttötavarakaupassa liikevaihtomme on jäänyt viime vuoden tasosta, mihin vaikuttaa erityisesti tappiollisen Kodin Terran liiketoiminnan päättyminen viime vuoden joulukuussa, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Liikennekaupan (ABC liikennemyymälät ja liikenne-energiakauppa) liikevaihto tammi−syyskuussa oli 119,3 miljoonaa euroa (-5,3 %). ABC-liikennemyymälöissä tehtiin ravintola- ja marketkauppaa 24,8 miljoonalla eurolla (+9,7 %). Liikenteen energiat ja palveluiden liikevaihto tammi-syyskuussa oli 94,5 miljoonaa euroa (-8,6 %). Liikennekaupan liikevaihtoon vaikuttaa polttonesteiden maailmanmarkkinahintojen lasku viime vuodesta.

Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 30,4 miljoonaa euroa (+17,4 %). Ravintolakaupan liikevaihto oli 19,4 miljoonaa euroa (+16,6 %) ja majoituskaupan 11,0 miljoonaa euroa (+18,8 %). Matkailu- ja ravitsemiskauppa on palautunut koronaa edeltävälle tasolle. Erilaiset tapahtumat ja lisääntynyt työ- ja vapaa-ajan matkustaminen näkyvät vielä tänä vuonna voimakkaana myynnin kasvuna koronavuosien jälkeen.

− Kokonaisuutena näyttää siltä, että pääsemme tänä vuonna niin myynnillisesti kuin tuloksellisestikin budjetoitua ja viime vuotta paremmalle tasolle. Erityisen tyytyväisiä voimme olla kasvavasta markkina-asemastamme päivittäistavarakaupassa. Joulukaupalla on merkittävä vaikutus loppuvuoden myyntilukuihin, joten mielenkiintoiset kuukaudet ovat vielä edessäpäin, Määttä toteaa.

Investointeja uusiin toimipaikkoihin ja laajamittaisiin uudistuksiin

Keskimaalla on parhaillaan käynnissä uusien S-marketien rakennushankkeet Uuraisilla ja Korpilahdella. Lisäksi Jyväskylään Voionmaankadulle rakennetaan uusi S-market Mäki-Matti, jonka rakennustyöt aloitettiin syyskuussa. Multialla uuden Sale-myymälän rakentaminen on käynnistynyt maanrakennustöillä. Syksyn aikana uudistetaan myös S-market Suolahden myymälä, ja Sale Säynätsalossa on parhaillaan käynnissä kattava myymäläuudistus.

Matkailualalla Original Sokos Hotel Alexandrassa on käynnissä laaja remontti, jossa lähes puolet hotellin huoneista uudistetaan kokonaisvaltaisesti. Lisäksi suunnittelupöydällä on Himokselle rakennettava 120 huoneiston ja ravintolan kokonaisuus, jonka osalta lopulliset päätökset tehdään vuoden 2024 alkupuolella.

− Meillä on parhaillaan jopa historiallisen paljon uusien markettien rakentamisprojekteja käynnissä. Investoinnit kohdistuvat eri puolille Keski-Suomea, myös pienemmille paikkakunnille. Esimerkiksi Uuraisilla uuden S-marketin rakennustyöt ja henkilökunnan rekrytointi ovat jo täydessä vauhdissa. Tämä uusi S-market korvaa tällä hetkellä vanhassa kiinteistössä toimivan Salen, Määttä toteaa.

Keskimaan sähköautolatausasemien verkosto on laajentunut tämän vuoden aikana 11 latausasemaan. Viimeisimpinä lisäyksinä ovat ABC Vaajakosken ja Prisma Keljon yhteyteen avatut suurteholatausasemat. Kesällä Laukaaseen avattiin Keskimaan kuudes ABC CarWash -autopesula.

Keskimaan Ilo auttaa -lahjoitus kohdistui ulkoiluun ja luontokohteisiin



Keskimaa on Keski-Suomen suurin yksityinen työnantaja. Osuuskaupan palveluksessa oli syyskuun lopussa aktiivisessa työsuhteessa 2 018 työntekijää. Kesätöitä Keskimaa tarjosi tänä vuonna noin tuhannelle kesätyöntekijälle, joista noin 500 oli ensikertaa työelämään tutustuvia kesäharjoittelijoita.

Keskimaalla oli syyskuun lopussa asiakasomistajia 139 234. Keskimaan asiakasomistajille maksettiin kesäkuussa ylijäämänpalautusta vuoden 2022 tuloksesta yhteensä 9,6 miljoonaa euroa, mikä oli 2,1 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Ylijäämänpalautusta maksettiin asiakasomistajille 1,75 % Osuuskauppa Keskimaasta vuoden 2022 aikana tehtyjen, S-Etukortilla rekisteröityjen bonusostojen määrästä. Keskimaan omistajuudesta merkittävin rahana maksettava etu omistajille on Bonus. Bonusta maksettiin tammi−syyskuun aikana yhteensä 19,3 miljoonaa euroa, mikä oli 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Keskimaan Ilo auttaa -hyväntekeväisyyslahjoitus on tänä vuonna kohdistunut ulkoiluun ja luonnossa viihtymiseen Keski-Suomen alueella. Lahjoituskohteiksi valikoituivat asiakkailta kerättyjen ehdotuksien pohjalta Karstulan kunnan ulkoilupuisto, Keuruun kaupungin keskusurheilukenttä, Mäki-Matin perhepuisto Jyväskylästä sekä yhteensä viisi Metsähallituksen kohdetta eri puolilla Keski-Suomea. Ilo auttaa -hyväntekeväisyyslahjoitus on 1 € jokaista asiakasomistajaa kohden. Kokonaissumma oli tammikuun 2023 asiakasomistajamäärän mukaisesti yhteensä 137 000 euroa. Vuoden 2024 Ilo auttaa -hyväntekeväisyyslahjoituksen teemaksi on valikoitunut eri-ikäisten ihmisten digitaitojen kartuttaminen.