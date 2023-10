Dariusz Wcislo PHH Groupin uudeksi toimitusjohtajaksi

Pigu Hobby Hall Group (PHH Group), Baltian ja Suomen johtava verkkokauppakonserni, joka operoi Hobbyhall.fi Suomessa, ilmoitti 16.10.2023, että Dariusz Wcislo on aloittanut konsernin toimitusjohtajana. Hän seuraa tehtävässä Florin Filotea.

"Toivotan Dariuszin tervetulleeksi konserniin ja tiimiin, mutta haluan aluksi kiittää Florinia hänen panoksestaan konsernin kehitykseen siitä lähtien, kun hän liittyi yhtiöön. Toivotamme hänelle kaikkea hyvää uusien haasteiden parissa. Dariuszin johdolla vahva, kansainvälisesti kokenut johtoryhmä jatkaa tavoitteidemme saavuttamista, eli sähköisen kaupankäynnin muuttamista ja nykyaikaistamista edelleen kaikissa maissa, joissa toimimme, asiakkaidemme ja kumppaneidemme eduksi", sanoo PHH Groupin hallituksen puheenjohtaja Daniel Ropers.

Dariusz Wcislon myötä konserni on saanut uudeksi toimitusjohtajakseen kokeneen toimijan, jolla on laaja kansainvälinen kokemus.

Alain Beyens, PHH Groupin enemmistöosakkaan Mid Europan operatiivinen osakas kertoo: "Toivotamme Dariusz Wcislon vilpittömästi tervetulleeksi konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi. Hänen kokemuksensa auttaa PHH Groupia vahvistamaan toimintaprosesseja sekä Baltian markkinoilla, joilla konserni on vakiintunut johtava sähköisen kaupankäynnin toimija, että Suomessa, jossa Marketplace on aloittanut menestyksekkäästi. Dariusz tuo mukanaan runsaasti kokemusta operatiivisesta johtamisesta, ja hän työskentelee tiiviisti tiiminsä kanssa rakentaakseen entistäkin vankemman perustan kestävälle kasvulle tulevaisuudessa."

"Olen innoissani päästessäni mukaan PHH Groupiin, joka muuttaa verkkokauppaliiketoiminnan standardeja ja määrittää sähköisen kaupankäynnin trendejä koko alueella, osallistuen samalla tärkeisiin tapahtumiin sähköisen kaupankäynnin alalla, alalla johon suhtaudun intohimoisesti", sanoo Dariusz Wcislo. "Baltian suurimpana verkkokauppiaana tulemme jatkamaan investointeja, jotta meistä tulisi paras ostospaikka entistä useammalle kuluttajalle, entistä useampana hetkenä elämässään sekä paras myyntipaikka tuhansille tavarantoimittajillemme ja vähittäiskauppakumppaneillemme."





Dariusz Wcislo

Dariusz Wcislo on kaupan alan ammattilainen, jolla on yli 25 vuoden kokemus kansainvälisestä johtamisesta. Työskenneltyään keskeisissä tehtävissä Metro Group/Makro Cash and Carry -yhtiössä, Office Centressä, Tesco Puolan operatiivisena johtajana, EuroCash Groupin oman vähittäiskauppaketjun toimitusjohtajana ja PROFI Rom Food Romanian hallituksen senior konsulttina, Dariuszilla on laaja kokemus tuhansien ihmisten menestyksekkäästä johtamisesta.