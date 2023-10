Verkkokaupan myynti romahti 39 prosenttia – ”Pohjakosketuksesta pomppu kohti joulua!”: Ostovoiman nousu lupaa käännettä parempaan

Uunituore verkkokauppaindeksi kertoo häkellyttävästä pudotuksesta verkkokaupassa. ”Lähes 40 prosentin pudotus verkkokauppaan on ennennäkemättömän valtava”, kuvaa muutosta indeksiä tuottavan Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski. Korkiakosken mukaan suunta on kuitenkin kääntymässä. ”Palkansaajien ostovoima on jo paranemassa ja talous kääntymässä taantumasta kasvuun, mikä merkitsee pikaista paluuta plussalle myös verkkokaupalle. Myös indeksistämme löytyy tähän tukea”, arvioi Korkiakoski.