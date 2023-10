Legendary Tobis TV on ostanut tv-sarjaoikeudet kirjailija Martta Kaukosen kansainväliseen menestysromaaniin Terapiassa

Martta Kaukosen vuonna 2021 ilmestynyt esikoisromaani, psykologinen trilleri Terapiassa on ollut kansainvälinen hitti. Nyt Ahlback Agencyn kirjallisuusagentti Elina Ahlbäck on neuvotellut merkittävän sopimuksen: Amerikkalais-saksalainen Legendary Tobis -tuotantoyhtiö on ostanut kirjan kansainväliset tv-sarjaoikeudet. Yhtiö on tekemässä teoksen pohjalta saksankielistä tv-sarjaa Therapiert. Sarja on tarkoitus kuvata Saksassa ja romaanin tapahtumat aiotaan siirtää Helsingistä Berliiniin. Terapiassa -romaanin käännös-ja julkaisuoikeudet on aiemmin myyty 13 maahan kirjallisuusagentuuurin toimesta.

Terapiassa nousi ilmestymisviikollaan keväällä 2023 Saksassa Der Spiegel -lehden bestsellerlistalle. Teos oli ilmestymisvuonnaan Savonia-palkintoehdokas ja sitä ovat kiittäneet niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin lukijat ja kriitikot.

Kirjailija Martta Kaukonen on iloinen uutisesta. "Tarjouksia on tullut ulkomailta siitä lähtien, kun Terapiassa ilmestyi vuonna 2021. Nyt on löytynyt tuotantoyhtiö, Legendary Tobis, joka ymmärtää romaaniani niin kuin minä sen tarkoitin, rivinvälejä myöten. Minusta tuntuu, että päähenkilöni -- 20-vuotias sarjamurhaaja Ida -- on viimein päässyt kotiin."

“Me olemme hyvin innostuneita aloittamaan työskentelyn Terapiassa-romaanin parissa. Terapiassa on yksi tämän vuoden jännittävimmistä trilleridebyyteistä. Terapiassa sopii täydellisesti tv-sarjaksi vahvojen naishahmojensa ja juonen yllättävien käänteiden ansiosta.” sanoo Isabel Hund, Legendary Tobisin toimitusjohtaja.

”Kansainvälinen TV-sopimus on yksi merkittävimmistä av-alan sopimuksista suomalaiselle esikoiskirjailijalle, ja erityisen innostuneita olemme, että globaali Legendary Entertainment on tuotannossa mukana!”, hehkuttaa Elina Ahlbäck, Ahlback Agencyn toimitusjohtaja.

Legendary Tobis TV on saksalaisen tuottaja-elokuvalevittäjä Tobisin ja Los Angelesissa toimivan Legendary Entertainmentin yhteisyritys. Legendary Tobis TV perustettiin vuonna 2022 ja se keskittyy korkealaatuisiin tv-sarjoihin.

Ahlback Agency on myynyt Terapian käännösoikeudet 13 maahan: Egyptiin, Englantiin, Kreikkaan, Kroatiaan, Latviaan, Liettuaan, Puolaan, Saksaan, Tanskaan, Tšekkiin, Unkariin, Viroon ja Yhdysvaltoihin, sekä englanninkieliset äänikirjaoikeudet yhdysvaltalaiselle Audible -yhtiölle. Englanninkielinen laitos ”Follow the Butterfly” ilmestyy arvostetun brittikustantamon Pushkin Pressin julkaisemana maaliskuussa 2024.

Terapian jatko-osa Hengissä ilmestyy 1. päivä joulukuuta WSOY:n kustantamana.