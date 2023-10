Avustushakuja auki ELY-keskuksissa

Työttömyys elokuussa 11,7 prosenttia 26.9.2023 08:00:36 EEST | Tiedote

Keski-Suomessa oli työttömiä työnhakijoita 14 533, mikä on 957 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista oli elokuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja 895, mikä on 450 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 362, mikä on 97 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.