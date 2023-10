Kauppakamarin kansainvälistymispalkintoehdokkaat julki

Perinteikäs Kunnian kukko -kansainvälistymispalkinto myönnetään pohjoissavolaiselle yritykselle, jonka vientitoiminta tai muu kansainvälinen liiketoiminta on ollut erityisen ansioitunutta. Lisäksi viime vuonna ensimmäistä kertaa jaetulla Export2X-kansainvälistymistunnustuksella nostetaan esiin pohjoissavolaista kasvuyritystä, joka on ottanut menestyksekkäästi ensimmäisiä kansainvälistymisen askeleitaan.

Kauppakamarin kasvuvaliokunnan muodostama raati on valinnut kilpailussa jatkoon ilmiantojen perusteella tulleista ehdotuksista joukon yrityksiä, joista jokaisella on merkityksellinen kansainvälistymisen tarina. Kunnian kukko -kansainvälistymispalkinnon kärkiehdokkaat ovat Hydroline Oy, HögforsGST Oy, Parmaco Oy, Profile Vehicles Oy ja U-Cont Oy Ltd.

Export2X-kansainvälistymistunnustuksen osalta jatkoon ovat edenneet yritykset Delfin Technologies Oy, EWK Finland Oy, Finnforel Oy, Savon Lasituote Oy ja SP Stainless Oy.

Kunkin kategorian voittajat julkistetaan 24.11.2023 Kuopion alueen kauppakamarin Sawosta Maailmalle -tilaisuudessa.

”Palkitsemisperusteissa tullaan kiinnittämään huomiota muun muassa yrityksen kansainvälisen liiketoiminnan skaalautuvuuteen, innovatiivisuuteen ja vastuullisuuteen”, summaa kasvuvaliokunnan puheenjohtaja Mikko Jalkanen.

Kunnian kukko -palkinnon juuret paikantuvat 90-luvun taitteeseen. Vuonna 2017 Kuopion alueen kauppakamarin kasvuvaliokunta alkoi jakaa palkintoa vuosittain kansainvälisessä liiketoiminnassa ansioituneelle pohjoissavolaiselle yritykselle. Palkinnolla halutaan lisätä pohjoissavolaisten kasvu- ja vientiyritysten tunnettuutta sekä motivoida alueen yrityksiä kansainväliseen kasvuun. Palkinnon ovat edellisvuosina saaneet FinVector (2019), CrossWrap (2020), Lignell & Piispanen (2021) ja Genelec (2022). Kuopion alueen kauppakamarin kasvuvaliokunnan ensimmäisen Export2X-kansainvälistymistunnustuksen myönnettiin Rammy Oy:lle vuonna 2022.