Turun musiikkijuhlien säkenöivä joulukonsertti saapuu jälleen Turun konserttitalolle

Turun musiikkijuhlat on kansainvälinen festivaali, joten tänä vuonna myös jo perinteeksi muodostuneeseen joulukonserttiin tuodaan mukaan kansainvälinen tähti suomalaisten huipputaiteilijoiden rinnalle.

Monipuolisena näyttelijänä ja laulajana tunnettu upeaääninen Maria Ylipää saa tulevassa joulukonsertissa rinnalleen erikoisvieraaksi ruotsalaisen Alexander Lycken, joka lukeutuu Euroopan kirkkaimpiin musikaalitähtiin. Suomessa hän on esiintynyt mm. Svenska Teaternin Chess-musikaalissa sekä Åbo Svenska Teaternin Jesus Christ Superstar- ja Les Misérables- musikaaleissa. Sweden Rock Magazine palkitsi hänet Ruotsin parhaana laulajana vuonna 2016.

Solistien lisäksi lavalla ovat huippumuusikot Marzi Nyman (kitara), Niko Kumpuvaara (harmonikka) ja Ville Herrala (kontrabasso). Maria Ylipää, Alexander Lycke & Ystävät-yhtyeen jouluinen konsertti Star of Wonder sisältää uutta ja vanhaa joulumusiikkia. Luvassa on upeita sovituksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kansainvälisyys tärkeä osa Turun musiikkijuhlien strategiaa

Turun musiikkijuhlat tunnetaan rohkeasta, laadukkaasta ja kansainvälisestä ohjelmistostaan elokuun juhlaviikkojen aikana. TMJ haluaa kuitenkin olla mukana edistämässä Turun kaupungin ympärivuotisuutta ja matkailua, joten kansainvälisyys tuodaan osaksi ohjelmistoa myös elokuun ulkopuolella. Ympärivuotisuus Turun musiikkijuhlilla aloitettiin virallisesti vuoden 2022 alussa ja sitä tullaan jatkamaan myös tulevina vuosina.

"Olen erittäin tyytyväinen tulevasta joulukonsertin kokoonpanosta. Turun musiikkijuhlien kansainvälisyys levittäytyy nyt juhlaviikkojen ulkopuolellekin ja Alexander Lycke on mitä mainioin lisäys tähän tunnelmalliseen kokonaisuuteen. Lycke on näytellyt useita merkittäviä rooleja sekä musikaaleissa että teattereissa kansainvälisesti. Luvassa on siis TMJ:lle tuttuun tapaan laadukasta ja säkenöivää sisältöä, jonka avulla on helppoa virittäytyä joulun tunnelmaan", Turun musiikkijuhlien myynti- ja markkinointipäällikkö Eveliina Salminen kertoo.